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明天國道18處地雷路段　國5北上恐塞到午夜

▲▼國5北上車潮預估將塞到午夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

▲國5北上車潮預估可能到午夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)端午連假次日，預估仍有出遊車潮，也將出現北返車流，高公局預判國道將有18處易塞路段，國5北上車流將自上午11時就出現，午夜才能紓解，可能連塞13小時。

今天端午連假首日，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹系統，北向東湖至汐止、高架下塔悠至汐止端；國3南向鶯歌系統至龍潭，北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至坪林，壅塞路段於16時陸續紓解。

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下午國道也出現多起車禍，包括13時51分於國3南向中寮隧道內發生3輛小客車追撞事故，後方車流回堵4公里；15時13分於國1南向153公里處發生1輛小客車起火事故，後方車流回堵6公里；15時46分於國1南向337.6公里處發生5輛小客車追撞事故，車流也回堵6公里。

明天是端午節連續假期第2天，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明天國道重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

以及國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

▲▼端午連假第二天5月31日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲端午連假第二天5月31日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另外，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

國道明天疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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