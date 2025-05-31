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蒙面洗劫智取店錢箱撈40多萬　3嫌羈押禁見

記者楊永盛、黃翊婷／苗栗報導

苗栗頭屋及苗栗市區的無人智取店近日頻傳店內財物遭竊，損失金額高達40多萬元，電商報警之後，警方調閱周遭監視器追查，24日已將3名嫌犯逮捕，同時查扣少量毒品，訊後移送苗栗地檢署偵辦。3名嫌犯目前已被法院裁定羈押禁見。

苗栗無人智取店竊案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲3人專挑無人智取店竊取錢箱。（圖／記者楊永盛翻攝，下同。）

警方調查，29歲陳姓男子、36歲陳姓男子以及43歲范姓男子聯手針對電商無人智取店行竊，3人駕駛白色BMW前往苗栗頭屋、苗栗市區的智取店，到場後蒙面行竊，使用工具迅速破壞錢箱，取得大量現金之後，立刻開車逃跑。經電商統計，損失金額高達40多萬元。

為了躲避警方追捕，3人還將車牌號碼遮住，提高警方辨識、查緝的難度。不過，警方接獲報案之後立刻成立專案小組偵辦，經調閱周遭監視器影像追查，很快便鎖定嫌犯車輛，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，24日就在桃園市龍潭區一帶成功拘捕3人，同時查扣少量毒品、吸食器及手機等贓證物。

苗栗無人智取店竊案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▼▲嫌犯落網的畫面。

苗栗無人智取店竊案。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方訊後依違反毒品危害防制條例、加重竊盜等罪嫌，將3人移送苗栗地檢署偵辦。目前3人均被法院裁定羈押禁見。

警方提醒，不肖之徒不要懷疑警方善用科技偵查、打擊新興犯罪模式的決心，同時也呼籲無人商店業者應加強安全防護措施，建立即時通報機制，才能共同維護社會治安。

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