美媒刊文批「台灣無核家園」：成美國戰略負擔

▲圖為核三廠廠區。（圖／台電提供）

記者葉國吏／綜合報導

美國《國家利益》（The National Interest）雜誌近日刊出國民黨立委陳菁徽辦公室幕僚孫廷禎的專文，直指台灣的能源政策錯誤已不僅是內政問題，更成為美國國防戰略的負擔。

文章指出，台灣宣布廢核的時間點與美國白宮推動核能技術的政策形成鮮明對比。美國近日發布行政命令，要求加速部署先進核能技術以支撐人工智慧基礎建設及國安需求，然而台灣卻選擇關閉核電，釋放出「對自身國防不認真看待」的錯誤訊息。文章強調，台灣地處戰略敏感地帶，供應鏈高度依賴穩定電力，能源政策的錯誤可能加劇國防脆弱性。

▲核三廠。（圖／ETtoday資料照）

今年5月，台灣備轉容量率跌至8%以下，遠低於夏季用電高峰所需的15%安全標準。政府不得不緊急啟用已過操作許可的燃煤機組以應對供電危機。文章警告，若能源脆弱性持續惡化，可能為中共升級軍事行動提供機會。

文章建議，台灣應全面參與美國重啟核能戰略的合作，建立核能安全與技術協議架構，並將能源安全納入台美安全對話例行議程。美軍各作戰司令部也應將台灣能源架構納入戰爭計畫，視其為戰時核心要素。此外，透過參與美國主導的核能創新計畫，台灣可強化自身能源韌性並提升地緣政治影響力。