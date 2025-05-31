　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升　醫師示警了

肚子痛,腹痛,經痛,生理痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不良生活習慣恐大幅提高罹患胃癌的風險。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

現代人因工作繁忙、應酬頻繁，晚餐常延遲至深夜，有些人甚至吃飽後便立刻躺下休息。然而，腸胃科醫師鄭泓志指出，這樣的生活習慣恐大幅提高罹患胃癌的風險，尤其對年長者更具威脅。

根據國際醫學期刊《Medicine (Baltimore)》發表的研究指出，晚餐後不到三小時就入睡會顯著增加胃癌發生率，若同時缺乏飯後活動，風險更是飆升。研究顯示，與「早吃晚餐＋飯後活動」的人相比，「晚吃晚餐＋飯後躺下」者的胃癌風險高出7.4倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭泓志說明，這項研究也指出，延長晚餐與睡覺之間的間隔、養成飯後散步等習慣，有助降低胃癌風險，尤以55歲以上族群效果顯著。該研究也揭示三項胃部傷害機制，解釋為何這些行為會提高癌症風險：

1.胃排空延遲：吃完馬上躺下會減緩胃的消化過程，使食物長時間滯留胃中，進一步刺激胃黏膜，引發慢性發炎與細胞異常。

2.胃食道逆流：吃完就躺平，未消化食物容易導致胃酸逆流，長期胃酸刺激食道恐致賁門腺癌。

3.影響胃菌平衡：消化變慢改變胃內菌群環境，促使幽門螺旋桿菌（H. pylori）大量繁殖，此菌為已知的胃癌主因。

鄭醫師指出，晚餐後適度散步不僅促進腸胃蠕動、幫助消化，也有助減少胃酸逆流與細菌增生，對胃部健康極具保護作用。他進一步提出四點簡單建議，幫助降低胃癌風險：

1.晚餐不晚於晚上8點，若無法準時吃可分兩次進食。

2.睡前三小時避免進食，尤其高脂、高糖或高鹽食物。

3.飯後至少活動10分鐘，可選擇散步、站立或家務。

4.高風險族群定期檢查，如有家族史或胃病史者應檢查胃鏡及幽門桿菌。

若出現持續胃痛、消化不良或體重異常減輕，應儘早就醫檢查，避免延誤治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去
開出端午節大樂透頭獎1.86億　彩券行招財法寶曝光
陳奕求婚五分埔成衣千金成功！
端午節吃粽子「別配2種水果」！醫示警：恐變急性腸胃炎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

停車一天「被收2880元」　苦主傻眼：比住宿費還貴

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升　醫師示警了

端午粽子送「5類人」是大忌！　命理專家示警：千萬別整串給

快訊／8級強風來了！7縣市發特報　下波鋒面「影響時間」曝

來台奉獻逾一甲子！義大利修女趙秀容辭世　享耆壽93歲

端午節吃粽子「別配2種水果」！醫師提醒：恐變急性腸胃炎

車、房都給未婚孕妻！岳母「婚宴1要求」他怒不結了　結局超傻眼

明天國道18處地雷路段　國5北上恐塞到午夜

台式咖哩口味超衝擊！日職人踩雷點燃創業夢　來台31年開店爆紅

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

【可以澀澀？】手搖店員：紅茶無糖比較澀　顧客神回讓人姨母笑

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【答案飛走啦～】想擊破氣球得知寶寶性別！用力揮桿下秒竟整顆飛走XD

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

停車一天「被收2880元」　苦主傻眼：比住宿費還貴

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升　醫師示警了

端午粽子送「5類人」是大忌！　命理專家示警：千萬別整串給

快訊／8級強風來了！7縣市發特報　下波鋒面「影響時間」曝

來台奉獻逾一甲子！義大利修女趙秀容辭世　享耆壽93歲

端午節吃粽子「別配2種水果」！醫師提醒：恐變急性腸胃炎

車、房都給未婚孕妻！岳母「婚宴1要求」他怒不結了　結局超傻眼

明天國道18處地雷路段　國5北上恐塞到午夜

台式咖哩口味超衝擊！日職人踩雷點燃創業夢　來台31年開店爆紅

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

富國機場又出事！2女員工「抓髮狂吼」大亂鬥畫面流出　旅客看傻

Audi「大改款Q3休旅車」預告今夏登場！首度採用分離式頭燈更吸睛

停車一天「被收2880元」　苦主傻眼：比住宿費還貴

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升　醫師示警了

父母吸毒無人顧！舅守護外甥長大　「哭回台南」打動法官裁准收養

難怪變胖！睡眠不足會影響大腦決策力　反而更愛垃圾食物

田中圭又被爆「曾睡過酒店妹」！　私德不修永野經紀公司怒封殺

Apple曝媽媽撞臉「韓大咖女星」　老公出差親眼見證：難怪很眼熟

不只划龍舟！桃園煙火秀、無人機秀今日限定　旋轉木馬免費玩

端午粽子送「5類人」是大忌！　命理專家示警：千萬別整串給

陳奕求婚成功❤❤❤

生活熱門新聞

端午節吃粽子　醫師提醒：別配2種水果

快訊／8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

帶小五女兒染髮！老師突傳訊「希望染回黑色」　家長傻眼了

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

端午粽子送「5類人」是大忌！

輔大「承翰法庭」揭牌　蔡明忠罕談小兒：發育不健全30年很辛苦

「星光郵局」服務6/2起走入歷史　夜間全面打烊

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升

車、房都給未婚孕妻！岳母「婚宴1要求」他怒拒婚

粽子配料最討厭哪個？大票秒點名「這一樣」

來台奉獻逾一甲子！義大利修女趙秀容辭世

不是建中！他曬1學校榜單「超多國外名校」

新鮮人「千萬別與同事1互動」　萬人認證：超後悔

更多熱門

相關新聞

他鼻塞「3症狀」拖半年　醫一聽不對勁竟是癌症

他鼻塞「3症狀」拖半年　醫一聽不對勁竟是癌症

外科醫師陳榮堅分享，一名患者同時有「鼻塞、輕微流鼻血、淋巴腫大」的情況，他一聽感覺不太對勁，結果診斷確定是鼻咽癌。

賴清德盼2030癌症死亡率減少1/3　藍委：絕對被錯誤能源政策拖垮

賴清德盼2030癌症死亡率減少1/3　藍委：絕對被錯誤能源政策拖垮

陸抗癌網紅千千離世！得年25歲 曾自曝長期不吃早飯...飲食不規律

陸抗癌網紅千千離世！得年25歲 曾自曝長期不吃早飯...飲食不規律

近年女生罹癌率激增！醫揭背後「7大因素」

近年女生罹癌率激增！醫揭背後「7大因素」

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

關鍵字：

癌症胃癌鄭泓志晚餐生活習慣

讀者迴響

熱門新聞

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

端午節吃粽子　醫師提醒：別配2種水果

建商爆倒閉　買家2400萬頭期款賠光

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

周杰倫公開找房子！

快訊／8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

快訊／《楓之谷Artale》傳災情！

Uber撞13車現場曝！駕駛癱軟被拖到路邊

陳奕求婚五分埔成衣千金成功！交往1年訂終身

大樂透1.86億一注獨得！獎落這縣市

監獄男吃安眠藥昏睡　手槍被室友偷打

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

天道盟砸7000萬插旗「幣想科技」　竹聯、四海搶進

帶小五女兒染髮！老師突傳訊「希望染回黑色」　家長傻眼了

更多

最夯影音

更多

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面