好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升　醫師示警了

▲不良生活習慣恐大幅提高罹患胃癌的風險。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

現代人因工作繁忙、應酬頻繁，晚餐常延遲至深夜，有些人甚至吃飽後便立刻躺下休息。然而，腸胃科醫師鄭泓志指出，這樣的生活習慣恐大幅提高罹患胃癌的風險，尤其對年長者更具威脅。

根據國際醫學期刊《Medicine (Baltimore)》發表的研究指出，晚餐後不到三小時就入睡會顯著增加胃癌發生率，若同時缺乏飯後活動，風險更是飆升。研究顯示，與「早吃晚餐＋飯後活動」的人相比，「晚吃晚餐＋飯後躺下」者的胃癌風險高出7.4倍。

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鄭泓志說明，這項研究也指出，延長晚餐與睡覺之間的間隔、養成飯後散步等習慣，有助降低胃癌風險，尤以55歲以上族群效果顯著。該研究也揭示三項胃部傷害機制，解釋為何這些行為會提高癌症風險：

1.胃排空延遲：吃完馬上躺下會減緩胃的消化過程，使食物長時間滯留胃中，進一步刺激胃黏膜，引發慢性發炎與細胞異常。

2.胃食道逆流：吃完就躺平，未消化食物容易導致胃酸逆流，長期胃酸刺激食道恐致賁門腺癌。

3.影響胃菌平衡：消化變慢改變胃內菌群環境，促使幽門螺旋桿菌（H. pylori）大量繁殖，此菌為已知的胃癌主因。

鄭醫師指出，晚餐後適度散步不僅促進腸胃蠕動、幫助消化，也有助減少胃酸逆流與細菌增生，對胃部健康極具保護作用。他進一步提出四點簡單建議，幫助降低胃癌風險：

1.晚餐不晚於晚上8點，若無法準時吃可分兩次進食。

2.睡前三小時避免進食，尤其高脂、高糖或高鹽食物。

3.飯後至少活動10分鐘，可選擇散步、站立或家務。

4.高風險族群定期檢查，如有家族史或胃病史者應檢查胃鏡及幽門桿菌。

若出現持續胃痛、消化不良或體重異常減輕，應儘早就醫檢查，避免延誤治療。