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近年女生罹癌率激增！醫揭背後「7大因素」

▲▼胃痛,中醫師,泰昌堂。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲全球50歲以下女性的癌症確診人數攀升，甚至超越同齡男性。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者曾羿翔／綜合報導

近十年來，全球50歲以下女性的癌症確診人數明顯攀升，甚至超越同齡男性。醫師黃軒27日指出，美國最新人口健康數據顯示，50歲以下女性的整體癌症發病率是男性的1.82倍，顯著高於2002年的1.51倍，兩性間的差距正持續擴大。黃軒進一步歸納出導致女性癌症風險升高的七大潛在因素，呼籲社會不容忽視。

女性罹癌7大因素揭密
1.初經時間早，增加荷爾蒙刺激
研究發現，月經初潮時間越早，女性終其一生受到的雌激素刺激越多，乳腺細胞變異機率也增加。2024年一項孟德爾隨機化研究指出，晚一年來月經，成年後罹患乳癌的風險會下降。

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2.肥胖與久坐生活型態危害大腸健康
體脂肪過多不僅影響代謝，還會引發慢性發炎、擾亂腸道菌叢，導致大腸癌提早出現。2024年最新研究已將肥胖列為早發性大腸癌的明確危險因子。

3.超加工飲食與多種癌症有關
速食、加工肉、含糖飲料等超加工食品被指出與乳癌、腦腫瘤等多種癌症風險呈正相關。BMJ一項針對990萬人分析的回顧研究顯示，每日攝取加工肉與乳癌、大腸癌風險分別上升6%、18%。

4.PFAS「永久化學物」難分解，潛藏健康威脅
PFAS存在於空氣、水源等環境中，會在人體內長期累積。24項觀察研究顯示，PFAS與甲狀腺癌明顯相關，且女性的風險高於男性。

5.女性肺癌發生率逆轉成長
由於部分國家女性戒菸時間較晚，導致女性肺癌患者逐漸超越男性。2021年丹麥數據指出，40至50歲女性族群的肺癌發病率上升速度最快，全球多國已有「女高於男」趨勢。

6.接種HPV疫苗有效預防子宮頸癌
長期臨床試驗證實，接種四價人類乳突病毒疫苗（HPV）能顯著降低子宮頸癌及其前期病變的風險，且保護效力持久。

7.醫療篩檢科技提升，早期發現率提高
醫療決策分析建議，乳房X光攝影可自40歲起定期檢查，有助於在早期即發現癌症，顯著提高治癒機率。

胖,小腹。（圖／達志影像）

▲每週150分鐘以上中等強度活動，有助控制體脂。（示意圖／達志影像）

女性癌症預防4大自保策略
黃軒也提醒女性應積極採取自我保護措施：

1.維持規律運動習慣：每週150分鐘以上中等強度活動，有助控制體脂。

2.選擇天然食物：多攝取蔬果、全穀、豆魚蛋類，減少加工食品與含糖飲料。

3.遠離菸酒：保護肺部與肝臟健康。

4.接種疫苗與定期檢查：完成HPV及B、C肝疫苗接種，並依年齡安排乳癌與大腸癌篩檢。

黃軒強調，定期檢查與健康生活型態的養成，是降低罹癌風險的有效關鍵。

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