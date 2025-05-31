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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再不出擊恐難撐局！藍拚「區域聯防」　盼侯友宜主動加溫反罷行動

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

全台掀起大罷免潮，目前31位藍委可能將面臨第三階段投票，以新北市而言，6位藍委皆高度戒備。藍營人士直言，「區域聯防」的領頭羊就是縣市首長，市長角色若不主動出擊，恐難為這場「大罷免」加分。就現況觀察，侯友宜過去這段時間在反罷表現上仍顯低調，未來兩個月勢必要有明顯動作，才能讓藍軍基本盤感受到溫暖與動能。

在綠營啟動「大罷免」行動之初，藍營內部即規劃「黨中央政黨對決」、「縣市長區域聯防」以及「候選人勤跑基層」三層次作戰策略。其中「區域聯防」層級被視為核心，由地方施政成績佳、形象穩定的縣市長來穩住基本盤，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕被寄予厚望。然而與蔣、盧兩人近期主動出擊不同，侯友宜自總統選舉後便專注市政，相對低調，藍營內部很多人都希望他「加溫」反罷行動。

雖然侯、盧皆將於2026卸任，但盧秀燕方面已有進軍黨中央與2028規劃之勢，反觀侯友宜總統敗選後尚未明確表態未來動向。儘管如此，根據近期多份民調顯示，侯的施政滿意度已回穩，顯示市民對其仍抱高度信任。藍營人士認為，此刻若能藉由「反罷免」戰局展現領導力，不僅有助於穩定藍軍士氣，也可替未來交棒鋪路。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥指出，新北6席藍委中，多數選區屬藍營穩定地盤，例如林德福、張智倫、羅明才的選區偏藍，而洪孟楷則以形象清新、基層深耕著稱，基本盤穩固。至於廖先翔相對低調，較有自己的打法，可能也不需要太過擔心。新北的焦點還是在葉元之身上，除了「板橋東」的政治版圖原本就偏綠，個人的評價也是愛恨分明，面對大罷免的「投票率」左右勝負，當然相對會較為辛苦。

張元祥認為，關鍵在投票率，侯友宜對於中間選民具有極強的號召力，最後關鍵時刻如果能發揮影響力以及組織動員，葉元之仍然有轉危為安的機會，當然，這場罷免戰不僅是葉個人的生存戰，也是對侯友宜個人政治影響力的一次實測。

新北市議員江怡臻表示，當罷免進入第三階段，就是選舉投票，是選舉出身的民代所熟悉的模式；然而與以往選舉不同的是，被罷免的藍委面臨25%的門檻，相當低，與過去選舉類型無論一對一或多選一不同，必須催出一定的投票率。

江怡臻指出，在分散選舉的可能性較大的情況下，如何固守每一位國民黨立委，就是縣市長保衛戰，也是2026年前哨戰。以新北而言，六位國民黨立委都面臨強勢的罷免挑戰，身為黨籍市長的侯友宜，若能運用地方基本盤與個人政治魅力，相信能淡化被綠營刻意放大的藍委仇恨值。

此外，江怡臻說，侯友宜8年副市長與6年多市長期間，成功讓新北向上發展，奠定不可撼動的基礎建設與社福、衛生、教育等政策，若在罷免戰能轉化政績到藍委共同努力身上，擴大藍營目前相較弱勢的宣傳管道，對不同意罷免藍委會大有助益。面對艱困的罷免投票，立委和議員務必聯合作戰，不只區域聯防，也要擴區相互支援，甚至聯合民眾黨，在空戰與陸戰上獲得最佳獲勝機率。

另有新北市議員表示，從目前民調來看，新北整體藍委罷免情勢並非全面告急，除葉元之較危急外，其餘選區未必如綠營預期。但也因此，侯友宜所扮演的角色至關重要。一方面他能穩定軍心，另一方面則須向基層釋放行動訊號。相較之下，蔣萬安與盧秀燕在罷免議題上已有多次明確表態，甚至「撿到槍」發揮氣勢，藍營支持者士氣為之一振，反觀侯友宜目前動作有限，顯得格外受矚。

藍營地方人士強調，目前綠營選民已有高度動員意識，許多民眾已知須出門投票，而藍營選民則仍需更多宣導與號召。侯友宜此時若能積極投入宣講、造勢，甚至親自為藍委站台拉票，將有助於催出「不同意」票數。畢竟，這不只是幾位立委的去留，更攸關藍營的整體氣勢重建，也關乎侯友宜本人的政治續航力。
 

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