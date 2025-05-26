獨／24歲女自撞亡驗出微量酒精反應　抽「眼球液」精確檢驗

▲謝女拒檢跑給警察追，不慎自撞人行道石墩重傷不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市24歲謝姓女騎士25日凌晨連闖紅燈，遭巡邏員警示意停車受檢，但謝女拒檢並一路蛇行、闖紅燈，最後自撞人行道石墩身亡，事後謝女的抽血檢驗測得0.09毫克，由於數值微量，加上謝女家屬已對值勤員警提告過失致死，為求慎重，據了解，檢察官在相驗時除了指示法醫抽血外，也抽取謝女的眼球液，以便更精確釐清謝女的酒精及毒品藥物反應。

全案發生在25日凌晨1點多，左營分局員警執行巡邏勤務時，發現一部機車沿軍校路南往北直行，行經緯九路、緯六路路口時，連續闖了2個紅燈，因此開啟警示燈、警鳴器在後尾隨，並鳴警笛、擴音器廣播要求謝姓女騎士停車受檢。

▲家屬現身殯儀館，謝母(左3)哀痛直問：為什麼要一直追？（圖／記者吳世龍攝）

追逐過程中，謝女拒絕停車接受盤查，持續沿路狂飆，沿路行駛在內快車道、闖紅燈、蛇行，有多種交通違規行為。警方一路追到楠梓區後昌新路時，謝女突自撞人行道石墩，經搶救後仍回天乏術。

檢方昨天下午於市立殯儀館進行相驗程序，相驗結果謝女是因車禍導致於頭部損傷，顱骨及多處骨折，全身多重創傷意外死亡，檢察官已開立相驗屍體證明書交付家屬。

▲謝女交通違規拒檢，一路跑給警察追。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於謝女送醫時，經院方抽血檢驗，酒測值測得0.09毫克，低於0.15毫克不被認定為酒駕，外界關注是否在急救中使用酒精因而出現酒精反應，由於醫院的檢測方式偶爾會出現「偽陽性」的反應，據了解，為謹慎起見，檢察官於相驗時除了指示法醫抽血，也抽取了謝女的眼球液，一併送往法醫研究所，希望更精確釐清謝女的酒精及毒品藥物反應。