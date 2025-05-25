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快訊／高雄24歲女騎士凌晨拒檢加速逃　自撞重傷

▲女騎士拒檢逃逸，警車保持距離開燈示意，一路尾隨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女騎士拒檢逃逸，警車保持距離開燈示意，一路尾隨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營分局交通分隊在25日凌晨1時左右，進行例行巡邏勤務時，發現一名機車騎士行經緯九路與緯六路口時，連續兩次闖越紅燈。執勤員警見狀，立即開啟警示燈及警鳴器，尾隨在後並透過警笛與擴音器，示意騎士停車受檢，但沒想到這名騎士竟然拒絕逃逸，最後自撞受傷送醫。


據了解這名騎士是一名24歲的謝姓女子，不僅未配合警方攔查，反而持續行駛，過程中更出現行駛內快車道、闖紅燈、蛇行等多項危險駕駛行為，險象環生。警方表示，謝女拒絕停車，而巡邏警車全程與其保持「安全距離」，最後在楠梓區後昌新路時，謝女在行駛過程中不幸自撞路旁，導致身體多處擦傷。員警見狀，立刻通報救護車到場，並全程陪同謝女送醫救治，初步瞭解傷勢並不輕，有多處骨折以及內出血情況。


事故發生後，左營分局強調已經透過幹部親自向謝女家屬說明案發經過，並協調醫院全力搶救，確保傷者獲得妥善醫療照護。而針對此次事故的發生原因與責任歸屬，也將會全面調閱行車紀錄器及沿路監視器影像，釐清所有細節，並依法調查。同時，全案報請橋頭地檢署偵辦，以確保偵查公正透明。

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