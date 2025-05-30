桃園大溪崁津橋下無名男屍確認身分　中壢警DNA比對助落葉歸根

▲桃園市大溪區崁津橋下大漢溪在2023年2月間發現無名男屍，經過中壢警方比對DNA順利查出就是中壢區失蹤黃姓男子。（圖／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區1名黃姓男子餘2023年2月離家後失聯，家屬報案失蹤請求警方協尋，但遲遲未發現黃男蹤跡。中壢警方堅持不懈並透過DNA科技協助，確認同年3月在大溪區崁津橋下大漢溪發現的一具男性無名屍就是失蹤的黃男，中壢警方協助家屬在端午節前夕讓黃男落葉歸根，一圓其家人多年心願。



中壢警方指出，2023年2月接獲黃男哥哥報案指稱，其胞弟因不明原因離家後不知去向，家人遍尋多日後仍未發現弟弟蹤影，因此希望警方協尋。中壢警分局偵查隊鑑識小隊警員藍于修定期查看轄區失蹤協尋人口資料庫，根據DNA鑑驗比對，若有失蹤者家屬提供DNA比對，尋回走失親人將更有幫助，遂逐一展開聯繫並委婉向家屬說明無名屍DNA親緣比對措施。

果然經黃姓家屬同意試試看情況下，將其DNA檢體送往桃園市警局刑事鑑識中心鑑驗，再透過法務部法醫研究所比對無名屍體資料庫，確認在大溪崁津橋下大漢溪發現無名屍就是失蹤的黃姓男子，後續由桃園地檢署通知家屬完備後續事項。



黃男哥哥接獲比對確認後激動說，胞弟失蹤前精神恍惚有鬱悶狀態，離家後竟無法再聯繫上，再次得知胞弟下落時竟是陰陽兩隔，儘管有些遺憾，但仍非常感謝中壢警方協助，能趕在端午節前讓胞弟返家，得以落葉歸根。



中壢警分局長林鼎泰表示，分局員警秉持同理心，積極執行「失蹤人口身分確認計畫」，與桃園市警局刑事鑑識中心及法務部法醫研究所攜手合作，為失蹤人口家庭找回走失家人。籲請民眾善用桃園市府提供失蹤人口家屬DNA建檔服務，向桃園市警察局刑事鑑識中心及分局偵查隊申請協助採樣DNA鑑驗比對，以提高失蹤人口身分確認機會，為回家之路帶來曙光。