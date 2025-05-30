　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園大溪崁津橋下無名男屍確認身分　中壢警DNA比對助落葉歸根

▲桃園市大溪區崁津橋下大漢溪在2023年2月間發現無名男屍，經過中壢警方比對DNA順利查出就是中壢區失蹤黃姓男子。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市大溪區崁津橋下大漢溪在2023年2月間發現無名男屍，經過中壢警方比對DNA順利查出就是中壢區失蹤黃姓男子。（圖／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區1名黃姓男子餘2023年2月離家後失聯，家屬報案失蹤請求警方協尋，但遲遲未發現黃男蹤跡。中壢警方堅持不懈並透過DNA科技協助，確認同年3月在大溪區崁津橋下大漢溪發現的一具男性無名屍就是失蹤的黃男，中壢警方協助家屬在端午節前夕讓黃男落葉歸根，一圓其家人多年心願。

中壢警方指出，2023年2月接獲黃男哥哥報案指稱，其胞弟因不明原因離家後不知去向，家人遍尋多日後仍未發現弟弟蹤影，因此希望警方協尋。中壢警分局偵查隊鑑識小隊警員藍于修定期查看轄區失蹤協尋人口資料庫，根據DNA鑑驗比對，若有失蹤者家屬提供DNA比對，尋回走失親人將更有幫助，遂逐一展開聯繫並委婉向家屬說明無名屍DNA親緣比對措施。

果然經黃姓家屬同意試試看情況下，將其DNA檢體送往桃園市警局刑事鑑識中心鑑驗，再透過法務部法醫研究所比對無名屍體資料庫，確認在大溪崁津橋下大漢溪發現無名屍就是失蹤的黃姓男子，後續由桃園地檢署通知家屬完備後續事項。

黃男哥哥接獲比對確認後激動說，胞弟失蹤前精神恍惚有鬱悶狀態，離家後竟無法再聯繫上，再次得知胞弟下落時竟是陰陽兩隔，儘管有些遺憾，但仍非常感謝中壢警方協助，能趕在端午節前讓胞弟返家，得以落葉歸根。

中壢警分局長林鼎泰表示，分局員警秉持同理心，積極執行「失蹤人口身分確認計畫」，與桃園市警局刑事鑑識中心及法務部法醫研究所攜手合作，為失蹤人口家庭找回走失家人。籲請民眾善用桃園市府提供失蹤人口家屬DNA建檔服務，向桃園市警察局刑事鑑識中心及分局偵查隊申請協助採樣DNA鑑驗比對，以提高失蹤人口身分確認機會，為回家之路帶來曙光。

 【更多新聞】

三代KTV同歡回家出人命！阿公懷疑老伴出軌　一刀穿胸刺死阿嬤

已婚消防助理員涉性侵2女！「闖紅燈」偷拍不雅片　判決結果出爐

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NewJeans違反禁令「遭強制履行」！天價賠償規定曝光
2成員沒來台灣！歌迷當場痛哭　主辦：全額退費
台銀「防詐新制」！帳戶半年未動就鎖　用戶哀號：錢領不出來
日媒稱呼「台灣佐佐木朗希」　徐若熙笑：太誇張
20萬懸賞金要給了！雷虎無人艇尋獲　將與海巡討論付款方式
新青安買房「通勤太辛苦」後悔了！她求問1句...網喊：血流成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

楊梅休息站又自撞！酒駕男吹出0.53　還開啟輔助系統直直衝

20萬懸賞金要給了！雷虎失蹤無人艇尋獲　將與海巡署討論付款方式

桃園大溪崁津橋下無名男屍確認身分　中壢警DNA比對助落葉歸根

2台人飛馬來西亞成立製毒工廠　2300萬液態安非他命灌空煙彈

看病後「撿到」皮夾盜刷35元買糖果　身分曝露後秒送警想裝傻

空軍屏東基地前離奇自撞！37歲男騎士衝鐵拒馬　斷骨氣胸慘死

懸賞20萬找到了！雷虎科技失蹤4天無人艇　澳底漁港東方海域尋獲

男大生忘拔鑰匙機車被偷！警1小時逮竊嫌...他喊：借用一下

警專生休假未返家…凌晨墜樓亡！校方回應了：動員協尋仍來不及

快訊／綠島浮潛傳意外！墨西哥23歲男下水失蹤　消防全面搜救中

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

【救援作戰】不可能游泳到一半救到 #蝙蝠 吧！？

楊梅休息站又自撞！酒駕男吹出0.53　還開啟輔助系統直直衝

20萬懸賞金要給了！雷虎失蹤無人艇尋獲　將與海巡署討論付款方式

桃園大溪崁津橋下無名男屍確認身分　中壢警DNA比對助落葉歸根

2台人飛馬來西亞成立製毒工廠　2300萬液態安非他命灌空煙彈

看病後「撿到」皮夾盜刷35元買糖果　身分曝露後秒送警想裝傻

空軍屏東基地前離奇自撞！37歲男騎士衝鐵拒馬　斷骨氣胸慘死

懸賞20萬找到了！雷虎科技失蹤4天無人艇　澳底漁港東方海域尋獲

男大生忘拔鑰匙機車被偷！警1小時逮竊嫌...他喊：借用一下

警專生休假未返家…凌晨墜樓亡！校方回應了：動員協尋仍來不及

快訊／綠島浮潛傳意外！墨西哥23歲男下水失蹤　消防全面搜救中

用心不放假！台電雲林處端午節前強化巡檢穩供不停歇

楊梅休息站又自撞！酒駕男吹出0.53　還開啟輔助系統直直衝

Haribo「快樂可樂」軟糖驗出大麻　荷蘭多人食用不適急召回

嘉義縣大林竹材再生產業鏈啟動　竹材循環經濟再利用成果亮相

「最美小三」要來了！韓韶禧8月見粉絲　金在中重返台灣開唱

啦啦隊小三風波狂燒！Yuri突「留言又刪」網湧入吃瓜：話中有話？

嘉義環保局揭露4起非法回填案 　環保局籲選擇合法土資場

不是建中！他曬1學校榜單「超多國外名校」　網嘆：一出生就贏

萬代Fun派對揪玩家端午打Game　《法環 黑夜君臨》試玩心得

支持台中蓋大巨蛋　平野教頭、葉總都說很棒

【養家車沒了】單親爸特斯拉被撞毀　肇事翁擺爛喊：被醫院綁架

社會熱門新聞

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

即／麻吉同遊澎湖酒後開打　27歲男重傷不治

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

淫男尾隨進電梯猛盯短裙妹　她嚇壞竄逃還被強拉手

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

新北「型男里長」荒淫砲兵團　越南天天叫小姐

驚悚瞬間曝！屏東女騎士噴進騎樓慘死

獨／外送「在地美食佐汙水」　2女工程師吃完狂吐

天道盟砸7000萬插旗「幣想科技」　竹聯、四海搶進

永康街Uber暴衝！駕駛遭拖出癱軟喊：我好累

北市Uber暴衝連撞13車！1男斷腿送醫

失智婦想見兒子迷路　警得知真相鼻酸

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

更多熱門

相關新聞

機車騎士誤闖工地自摔昏迷　命危緊急送醫

機車騎士誤闖工地自摔昏迷　命危緊急送醫

桃園市大溪崁津橋昨（15）日上午發生交通意外，一名機車騎士誤闖施工區域、猛撞施工圍籬後自摔，大溪警方與消防人員到場處理時，發現簡姓騎士已陷入昏迷且無呼吸心跳，經救護人員急救後送往國軍桃園總醫院急救後，已恢復生命跡象。大溪警方指出，騎士目前仍有手腳擦挫等傷勢，住院觀察中，酒測值經抽血鑑定酒精濃度為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

獨生女失蹤9年！DNA比對8年前已離世

獨生女失蹤9年！DNA比對8年前已離世

流落14年無名男屍落葉歸根　過年前與家人團圓

流落14年無名男屍落葉歸根　過年前與家人團圓

癌末臨終前仍掛心家中毛小孩　埔榮助8旬翁返家圓夢

癌末臨終前仍掛心家中毛小孩　埔榮助8旬翁返家圓夢

凶嫌找到！涉虐死蘇花男屍　5人聲押禁見

凶嫌找到！涉虐死蘇花男屍　5人聲押禁見

關鍵字：

大溪崁津橋無名男屍DNA比對端節前確認身分落葉歸根

讀者迴響

熱門新聞

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

家寧被爆「海邊上空親密照」！

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

周杰倫公開找房子！

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

即／麻吉同遊澎湖酒後開打　27歲男重傷不治

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

大谷難超越？賈吉火力太扯穩坐第一

稅務局助家族尋回香山74坪百年祖產　市值逾千萬

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面