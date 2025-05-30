嘉義縣大林竹材再生產業鏈啟動　竹材循環經濟再利用成果亮相

▲▼ 廢竹變綠金！大林鎮竹材利用新商機，打造示範基地 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮是國內烏殼綠竹筍的生產重鎮，擁有約620公頃的竹園，筍農需每三年清理一次竹園才能維持竹筍的品質與產量，然而廢竹缺乏有效利用途徑，嘉義縣政府與工研院中分院團隊合作解決廢棄老竹難題，以循環經濟開創老竹新價值並舉辦成果推廣說明會，展示大林竹材再利用產業鏈建立與推動成果。

農業處表示，縣府輔導大林在地業者黎勝通先生購置大型竹材破碎機，這台大型破碎機可在嘉義縣竹園清理期間處理約26.4公頃的竹林，產出近2,000公噸竹屑，竹材經過破碎加工至4-6釐米，可供應菇蕈業者栽培杏鮑菇，經實驗顯示，將40%的竹屑替代木屑後，杏鮑菇的生長速率可提升11%，A級品比例提升了15%。

為此，蕈優生物科技農場已穩定運用竹屑種植杏鮑菇，每年竹屑需求量約2,000公噸；竹屑在木耳栽培的實驗也持續進行中，同時開發生質燃料、生物碳等需求，目標開拓廣泛的應用通路，為大林鎮創造竹材新商機。

成果推廣說明會現地展示破碎機效能及竹材集貨與說明加工營運模式，邀請蕈菇業者說明竹材菇蕈栽培再利用效益，並簽訂竹材供應鏈合作備忘錄。

此外，縣府持續輔導在地農民與業者由露天焚燒轉為竹材再利用，目標將老竹轉廢為金，並把大林鎮打造為竹材再利用示範基地，隨著再利用產業逐步發展，不僅能解決環境污染問題，更為當地創造新的經濟價值，成為全國亮眼典範。