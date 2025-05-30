三寶婦切西瓜逆撞BMW！倒地反控：他撞我的　「無語笑片」曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區昨(29日)發生一起車禍，一名71歲楊姓婦人騎乘機車「切西瓜」跨越槽化線，逆向撞上對向的BMW休旅車，警方到場詢問撞擊過程，楊姓婦人卻反控BMW駕駛先撞她的，讓駕駛直呼「無語到極致」，他也公開行車紀錄器畫面，表示聽到阿姨的推辭，和警察瞬間都笑了出來。

▲▼高雄三寶婦「切西瓜」逆撞BMW！反控駕駛：他撞我的。（圖／記者許宥孺翻攝）



事故發生在29日上午8點多，警消獲報，前鎮區瑞福路發生車禍，救護人員到場時，發現一名婦人倒地腳部擦挫傷，現場立即協助包紮後，將她送醫救治。

警方詢問楊姓婦人是否記得事發當時撞擊過程，她簡單描述後，指自己騎慢慢的，但BMW卻撞了她一下。經釐清後，楊姓婦人是騎乘在瑞福路北向南方向，至肇事路段跨越槽化線左轉，與此同時，31歲黃姓男子駕駛BMW休旅車行駛在瑞福路南向北方向，兩車發生碰撞而肇事。

警方對楊姓婦人、黃姓駕駛進行酒測，雙方都沒有酒駕行為，初步研判是楊姓婦人不依標線指示行駛，但詳細肇事責任還要由交通大隊後續分析研判。

▲BMW駕駛將畫面放上網路，引起網友討論。（圖／翻攝threads/alwayswin30678）



黃姓駕駛事後將行車紀錄器放上網路，描述楊婦的行為猶如「行走的人間兵器」，他表示：「警察一來問，阿姨你怎麼會撞上去的，她竟然給我回說『沒有，是他撞我的』，我跟警察瞬間笑了出來，人在無語到極致果然是會笑的。」