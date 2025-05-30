懸賞20萬找到了！雷虎科技失蹤4天無人艇　澳底漁港東方海域尋獲

▲海巡雷達尋獲雷虎科技失聯無人艇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

雷虎科技將於下月參加中科院的「國內外廠商水面無人載具展示活動」，然而雷虎科技一艘無人艇卻因測試匿蹤功能時27日失蹤，業者開出20萬元獎金，希望漁民能幫忙尋找。海巡署今（30）日於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域尋獲。

雷虎科技28日在臉書發文，經大量轉傳後引起網友關注。文章提及，「各位漁友大家好，我是雷先生，因昨（27日）海象不好導致我的大型遙控無人船（長8米，高2米）在海上失聯，研判位置位於龜山島以東往北附近海域，如有漁友發現船舶（如附圖）以致尋獲者，將給予10萬元紅包以茲感謝。雷先生：0958622888」，雷虎又於29日將賞金改為20萬元。





今（30）日上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域，發現一可疑混合雷達目標，隨即通報小香蘭守望哨，並指派艦隊分署第十六（澳底）海巡隊PP-3561巡防艇前往查處。

經守望哨與PP-3561巡防艇接近辨識後，確認該目標為雷虎科技股份有限公司於5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯之無人船。經聯繫該公司確認，將派遣作業船舶前往現場進行拖帶回收作業。

第二巡防區指出，海巡署持續秉持守護民眾生命安全與維護海洋家園的使命，第一時間應處各類海域突發狀況，有效展現海上監控與應變能力。也提醒民眾，若於岸際或海上發現異常或發生緊急情況，可撥打「118」免付費報案專線，海巡單位將立即派員前往協處。