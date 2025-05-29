端午連假明登場「國道防11處地雷」　國5恐連塞11小時

▲端午連假首日國道預估有11處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(30日)是端午連假首日，國道預估有11處易塞路段，其中國5南下將自清晨5時後就會有車潮，可能下午16時後才紓解，恐怕南下路段會連塞11小時。

今(29日)天是端午連假前一天的上班日，西部國道於下午16時後車流逐漸增加，受到下雨影響，國道車多路段包括國1東湖至圓山南向、桃園至中壢南向、湖口至新竹南向、泰安服務區至台中系統南向、安定至永康南向、汐止至五堵北向、林口至五股北向；國3安坑至樹林南向，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為67百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。

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端午3天連假明天開跑，明天連假首日，預估國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局表示，明天北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮，預判明天國道有11處易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

其中國5南下將自清晨5時就會湧現車潮，預估下午16時後紓解，恐怕南下路段將連塞11小時；西部國道則預估清晨7時後就會陸續有南下車流。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

明國道疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。