　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午連假明登場「國道防11處地雷」　國5恐連塞11小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲端午連假首日國道預估有11處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(30日)是端午連假首日，國道預估有11處易塞路段，其中國5南下將自清晨5時後就會有車潮，可能下午16時後才紓解，恐怕南下路段會連塞11小時。

今(29日)天是端午連假前一天的上班日，西部國道於下午16時後車流逐漸增加，受到下雨影響，國道車多路段包括國1東湖至圓山南向、桃園至中壢南向、湖口至新竹南向、泰安服務區至台中系統南向、安定至永康南向、汐止至五堵北向、林口至五股北向；國3安坑至樹林南向，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為67百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

端午3天連假明天開跑，明天連假首日，預估國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局表示，明天北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮，預判明天國道有11處易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

其中國5南下將自清晨5時就會湧現車潮，預估下午16時後紓解，恐怕南下路段將連塞11小時；西部國道則預估清晨7時後就會陸續有南下車流。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

明國道疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星認拍吻戲會伸舌頭　楊銘威震驚：還可以這樣
雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找
男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關
《鬼娃恰吉》侏儒演員逝世！家人證實了
NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧
開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找

端午連假明登場「國道防11處地雷」　國5恐連塞11小時

司機員稱「不會開E500型」列車延誤　台鐵道歉：有證照錯認沒資格

台電內柵加壓站施工　桃園大溪、復興2區2633戶6/4停水

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

台23線望通嶺路段災害搶修　6/2~6/30每天整點放行10分鐘

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找

端午連假明登場「國道防11處地雷」　國5恐連塞11小時

司機員稱「不會開E500型」列車延誤　台鐵道歉：有證照錯認沒資格

台電內柵加壓站施工　桃園大溪、復興2區2633戶6/4停水

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

台23線望通嶺路段災害搶修　6/2~6/30每天整點放行10分鐘

李亞鵬欠巨債又爆離婚！小19歲妻親回「確實很久沒一起」曝現況

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

25萬人注意！00918配0.7元　6／19除息

《鬼娃恰吉》侏儒演員驚傳過世！晚年淒涼捲性醜聞　姪女證實：人生已謝幕

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

租金狂飆！OL外派新加坡「10坪租金一年漲3萬」　壓力爆只能搬家

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

生活熱門新聞

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

女友生出「混血黑寶寶」...爆肝工程師哭了

范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

台大學霸打造毒品電商帝國！她揭1細節：PChome哭了

他抓包家寧「自爆拗Andy錢」　網怒見關鍵人：真的沒毛病

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

迎端午連假　台電桃園區處守護供電安全

迎端午連假　台電桃園區處守護供電安全

端午連假即將到來，根據中央氣象署最新預報，自29日起鋒面將影響全台，帶來大範圍降雨，台電桃園區處今日表示，該處已請各巡修部門落實巡視作業及密切監控電網運作狀況，備妥搶修人力與機具。一旦發生突發性停電事故，將即時啟動緊急應變機制加速復電作業，確保提供民眾在連假期間穩定的電力服務。

因應連假人潮車潮　高鐵雲林站交通疏導管制

因應連假人潮車潮　高鐵雲林站交通疏導管制

端節花蓮警加強交通管制　市區14路口設崗疏導

端節花蓮警加強交通管制　市區14路口設崗疏導

雙鐵端午預估疏運540萬人次　陳世凱喊話：搭車戴口罩

雙鐵端午預估疏運540萬人次　陳世凱喊話：搭車戴口罩

最多省757元！全台10大樂園端午優惠

最多省757元！全台10大樂園端午優惠

關鍵字：

端午連假國道交通易塞路段易塞國5

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面