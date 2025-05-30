端午連假今最塞「國道11地雷段」易塞　國5南下恐堵11小時

▲端午連假首日是交通量最大的一天。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(29日)是端午連假第一天，高速公路預估將湧現大量車潮，國道5號南下方向預判從清晨5時起就可能有車潮，要到下午4時後才會逐漸紓解，恐怕將連續壅塞11小時之久。

今天為端午連假首日，預估國道交通量將達121百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量達66百萬車公里，為平日的1.4倍，今天將是端午3天連假中最塞的一天，隨著北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮，國道預判有11處易塞路段。

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包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

其中國5南下路段自清晨5時後就可能湧現車潮，下午4時後紓解，國5南下路段恐連塞11小時；西部國道則將自清晨7時到9時陸續湧現南下車流。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，避開塞車時段。

國道今疏運措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。