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低價教才藝竟藏淫念！4國中小女生被偷拍強摸　狼師二審重判10年

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲才藝班范姓負責人偷拍多名女童，二審遭重判10年。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市永和區無照開設才藝班的范姓男子，利用臉書低價招收學生，但沒想到他卻是藉此偷拍學生如廁的偷拍狼。經學生向家長反映後，家長報警，警方在他的電腦硬碟中，查出共3名女童、1名少女遭偷拍，其中少女還遭范男隔褲猥褻。一審將范男判刑9年2月，案經上訴，高等法院29日的二審加重改判有期徒刑10年。可上訴。

據了解，現年66歲的范男並未申請立案，就在臉書上以低廉的價格，招收學生，有不少家長因此將子女送進范男的才藝班。但去年3月間，就傳出學生發現范男偷拍，向家長反映；警方當時雖然進行偵查，但查無實證。不過相隔1個月後，檢警再度接獲檢舉，這次搜索范男住處，查扣手機、相機及電腦硬碟等證物，發現范男確實偷拍，並順利將他聲請羈押獲准。

全案經由新北地檢署偵辦後，檢方在范男的硬碟中，查出共有3名國小女童被偷拍，另外也有一名國中少女被偷拍如廁。此外，在偵訊被害人時，其中被害的國中少女表示，范男曾經隔著褲子撫摸她下體，她雖然以腳推開范男，但范男仍猥褻得逞。案經偵查終結，檢方依照《兒童及少年性剝削防制條》等多項罪名，提起公訴。

法院審理時，范男坦承犯行，但主張拍攝這些影片僅為自己觀賞之用，並無販售、外流，請求予以輕判。一審法院認定他共6個犯行，其中5個偷拍國小女童的部分，分別重判7年1月，另外偷拍少女部分判刑3年7月，最後定應執行有期徒刑9年2月。

案件上訴第二審，高等法院審理後於29日宣判。高院還是認定他有罪，考量他身為教師，竟做出如此侵害兒童權益的重罪，再加上他犯後不知悔悟，因此二審改加重為有期徒刑10年。范男羈押中，並未出庭聆聽宣判，僅在看守所中視訊聽判，沒有多做回應。

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