太魯閣號肇事者「不作為」釀49死213傷　今二審宣判

▲2021年4月2日清明連假，台鐵太魯閣號事故造成49死、213傷的重大意外。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

2021年4月2日清明連假，台鐵太魯閣號事故造成49死、213傷的重大意外。花蓮高分院今日（29日）下午將針對肇事者李義祥及移工華文好的刑事責任進行宣判。

回顧整起意外，2021年4月2日清明連假期間，李義祥與華文好在花蓮清水隧道北口附近違法施工，吊卡車在斜坡上突然熄火，兩人試圖以怪手脫困但未果，導致吊卡車滑落到鐵軌，最終引發太魯閣號408次列車撞擊事故，造成台鐵近年最嚴重的死傷事件。

▲肇事者李義祥。（圖／記者陳以昇攝）

花蓮地方法院在2022年11月11日一審判決中，認定李義祥犯下過失致死及違反《政府採購法》等罪，合併執行有期徒刑7年10月，並併科新台幣50萬元罰金；肇事逃逸部分被判無罪。而移工華文好僅被控過失致死，亦判無罪。針對一審結果，花蓮檢方不服，提起上訴，要求重新審理。

今年4月，案件進入二審程序，花蓮高分院召開第二次審理庭。被害家屬委任律師陳孟秀表示，李義祥是最了解事故過程的人，但事發第一時間卻未報案，甚至採取完全不作為的態度，導致救援行動延誤了寶貴的7分鐘。律師團進一步主張，李義祥明顯未盡責任，應朝「不作為殺人罪」方向重判。

▲李義祥將吊帶綁上大貨車立柱。（圖／運安會提供）

至於華文好的部分，律師團指出，他明知吊卡車可能滑落，卻協助李義祥攔阻而非通報，事發後更騎車逃離現場，難以認定其無罪。花蓮高分院法官在庭上聽取各方陳述後，決定今日下午4時對李義祥與華文好進行宣判。