　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太魯閣號肇事者李義祥「不作為」釀49死213傷　今二審宣判

▲▼台鐵0402第408次清水隧道重大鐵道事故事實資料報告記者會今日召開，記者會由運安會主委楊宏智、副主委許悅玲主持，運安會鐵道委員李綱進行專案報告。記者會中，太魯閣號死難家屬、委任律師陳孟秀及太魯閣眼淚發言人王薇君也到場聆聽，並痛批台鐵高層的無作為。（圖／記者湯興漢攝）

▲2021年4月2日清明連假，台鐵太魯閣號事故造成49死、213傷的重大意外。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

2021年4月2日清明連假，台鐵太魯閣號事故造成49死、213傷的重大意外。花蓮高分院今日（29日）下午將針對肇事者李義祥及移工華文好的刑事責任進行宣判。

回顧整起意外，2021年4月2日清明連假期間，李義祥與華文好在花蓮清水隧道北口附近違法施工，吊卡車在斜坡上突然熄火，兩人試圖以怪手脫困但未果，導致吊卡車滑落到鐵軌，最終引發太魯閣號408次列車撞擊事故，造成台鐵近年最嚴重的死傷事件。

▲李義祥到地院。（圖／記者陳以昇攝）

▲肇事者李義祥。（圖／記者陳以昇攝）

花蓮地方法院在2022年11月11日一審判決中，認定李義祥犯下過失致死及違反《政府採購法》等罪，合併執行有期徒刑7年10月，並併科新台幣50萬元罰金；肇事逃逸部分被判無罪。而移工華文好僅被控過失致死，亦判無罪。針對一審結果，花蓮檢方不服，提起上訴，要求重新審理。

今年4月，案件進入二審程序，花蓮高分院召開第二次審理庭。被害家屬委任律師陳孟秀表示，李義祥是最了解事故過程的人，但事發第一時間卻未報案，甚至採取完全不作為的態度，導致救援行動延誤了寶貴的7分鐘。律師團進一步主張，李義祥明顯未盡責任，應朝「不作為殺人罪」方向重判。

▲▼運安會公布太魯閣事故調查報告，李義祥將吊帶綁上大貨車立柱。（圖／運安會提供）

▲李義祥將吊帶綁上大貨車立柱。（圖／運安會提供）

至於華文好的部分，律師團指出，他明知吊卡車可能滑落，卻協助李義祥攔阻而非通報，事發後更騎車逃離現場，難以認定其無罪。花蓮高分院法官在庭上聽取各方陳述後，決定今日下午4時對李義祥與華文好進行宣判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗
AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心
今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝
美債影響美股收跌244點　輝達獲利捷報盤後漲逾4%站回140
快訊／扮演鬼娃恰吉　61歲美國演員逝世
快訊／今全台變天！　18縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台大毒梟月玩虛擬幣超過3000萬　有三隻周杰倫愛的NFT

太魯閣號肇事者「不作為」釀49死213傷　今二審宣判

京華城案「污點證人」今將出庭　證詞可能不利柯文哲

「名模男友」涉地下匯兌217億　今一審宣判

罷免涉偽造　國民黨基隆總幹事、2前區主任交保

老牌銅供應商被「賺價差」撈走上億　前董座家族姊弟被移送

詐團黑吃黑喊「警察下車」搶贓款　車手嚇傻乖乖照做…結局慘爆

撞死外送員還在笑　賓士男二審改判10個月

快訊／北投農會爆「送威士忌」換不參選　陳重文父子交保

快訊／新莊住宅惡火燒廚房！62歲男昏迷送醫搶救中

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

【第9飛失敗！】星艦翻轉解體… SpaceX還扛得住嗎？

台大毒梟月玩虛擬幣超過3000萬　有三隻周杰倫愛的NFT

太魯閣號肇事者「不作為」釀49死213傷　今二審宣判

京華城案「污點證人」今將出庭　證詞可能不利柯文哲

「名模男友」涉地下匯兌217億　今一審宣判

罷免涉偽造　國民黨基隆總幹事、2前區主任交保

老牌銅供應商被「賺價差」撈走上億　前董座家族姊弟被移送

詐團黑吃黑喊「警察下車」搶贓款　車手嚇傻乖乖照做…結局慘爆

撞死外送員還在笑　賓士男二審改判10個月

快訊／北投農會爆「送威士忌」換不參選　陳重文父子交保

快訊／新莊住宅惡火燒廚房！62歲男昏迷送醫搶救中

台大毒梟月玩虛擬幣超過3000萬　有三隻周杰倫愛的NFT

他鼻塞「3症狀」拖半年　醫一聽不對勁竟是癌症

輝達財報盤後漲逾4％　陸行之分析3原因：有點利空出盡的味道

區域貿易回升、新興市場崛起加關稅寬限期需求　租船價格倍數漲

最能忍耐寂寞星座Top 3！第一名享受空窗期給人滿滿安全感

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

還有鋒面！　下波大變天時間曝

太魯閣號肇事者「不作為」釀49死213傷　今二審宣判

太空人傷兵潮延燒！布蘭科確定動刀　本季提前報銷

日品牌壽司吃到飽「2個月漲500元」惹議　業者曝原因

【好窩心鴨】成群小鴨田邊亂竄　女子緊急救援超暖心！

社會熱門新聞

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

黑吃黑只搶到槍　詐團3男慘了

騎士未禮讓挨罰1200元　喊冤被打臉

名佳利被撈走上億　前董座家族5人列被告

即／陳重文捲北投農會賄選案20萬交保

撞死外送員還在笑　賓士男二審改判10個月

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

北檢票選主任檢察官　林俊言排名出爐

獨／台大學霸賣出1.3公噸毒品　「給錯貨」再加一罪

聯結車闖紅燈又違停　整排車等他買檳榔

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

更多熱門

相關新聞

廠商沒申請「臨軌偷作業」　沒記取太魯閣號出軌教訓！台鐵要罰

廠商沒申請「臨軌偷作業」　沒記取太魯閣號出軌教訓！台鐵要罰

2021年台鐵發生太魯閣號撞上邊坡違規偷施工的滑落工程車，導致嚴重出軌釀49死、213傷，未料「血的教訓」沒被記取，5月7日竟有廠商沒申請，違規在七堵臨軌進場作業，遭台鐵逮獲並將究責，最高可罰2.5萬元。台鐵表示，這是太魯閣事故後首例。

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

太魯閣號事故紀念燈「恐反光影響駕駛視線」　立委批：最大諷刺

太魯閣號事故紀念燈「恐反光影響駕駛視線」　立委批：最大諷刺

男子掛「太魯閣號連結器」撐5站　台鐵運轉員監視立功「通知停車」

男子掛「太魯閣號連結器」撐5站　台鐵運轉員監視立功「通知停車」

太魯閣事故隧道設「紀念之光」　耗資8千萬一年點亮5天遭質疑

太魯閣事故隧道設「紀念之光」　耗資8千萬一年點亮5天遭質疑

關鍵字：

太魯閣號

讀者迴響

熱門新聞

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

鍾明軒公開阿滴私下道歉訊息！

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

搭Uber被下藥　「370萬虛擬幣」遭洗劫

日女偶像本城花出道4年「下海轉戰AV界」！

川普媒體砸748億買比特幣！股價崩10%

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面