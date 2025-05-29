洗車撿到錢包！他拿了就跑　代價賠6千元換免刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年8月間在某自助洗車場撿到一個錢包，竟將錢包內的3400元現金取走，後來事情曝光，他才坦承犯行並賠償失主6000元。台南地院法官日前審理之後，依犯侵占離本人持有之物罪，裁定免刑。

▲阿興撿到別人的錢包，最後賠償6000元才換得免刑的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年8月間前往台南市某自助洗車場，意外發現停放的車格投幣機上有一個錢包，他竟心生歹念，將錢包中的現金3400元拿走，隨即離開現場。

失主發現錢包遺失之後，立刻報警處理。失主表示，當時他發現錢包不見了，立刻返回遺失地點尋找，結果看到錢包還在原地，裡面大約5000元的現金和飯店房卡卻遭人取走。

台南地院法官認為，失主雖然聲稱錢包內大約有5000元現金，但他也無法確定現金的確切數額，加上沒有其他證據足以佐證，所以這部分不能單憑他的單一指述，就做出不利於阿興的認定。

法官表示，阿興過去沒有犯罪紀錄，針對本案，他已經在法院審理程序中坦承犯行，並賠償失主6000元，考量到他的年齡、侵占金額、犯後態度等因素，縱使依刑法第59條的規定酌減刑期，仍嫌過重，最終依犯侵占離本人持有之物罪，裁定免刑，全案仍可上訴。