李俊俋濫用公務車接送愛犬、取餐　國民黨赴北檢告發貪污侵占

記者劉昌松／台北報導

監察院秘書長李俊俋爆濫用公務車接送愛犬、取餐，李俊俋為此道歉並自請處分，國民黨籍民代28日到北檢告發李俊俋，涉嫌《刑法》公務員背信、侵占國有財物等罪，並有公務員貪污之嫌，桃園市議員凌濤質疑要求檢調立即搜索保全證據。

▲國民黨民代凌濤(左起)、張斯綱及發言人楊智妤到北檢告發監察院秘書長李俊俋濫用公務車。（圖／記者劉昌松攝）

凌濤表示，公務車使用紀錄要詳載備查，所以應該檢視監察院的公文，是否以公務行程遮掩寵物美容，如有有，那就涉嫌偽造文書，檢調是不是為了緊急保全證據，應該立即搜索，羈押李俊俋？這才是檢調過去偵辦偽造文書的範例。

國民黨發言人楊智妤則表示，行政院長卓榮泰過去在政策說明會上提到，因為藍白刪預算，監察院首長要自己走路到行政院開會，「監察院如果有這麼多車，李俊俋也有自己的車，還公器私用，濫用公務車送自己的寵物美容，請問卓榮泰以前曾經喊的哭窮到底是在哭什麼？」

李俊俋27日遭媒體爆料，疑似以公務車將愛犬送到寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，台北市議員張斯綱接續表示，接到民眾爆料，5月21日晚間，李俊俋司機與監察院人員搭乘公務車到彭家園餐廳拿餐點，送回李俊俋宿舍後，再去接他下班，質疑把公務車當Ubereats。

李俊俋遭爆料當天對於以公務車接送寵物部分致歉，並表示已向監察院副院長李鴻鈞自請處分。另本人自應深切檢討，也已向李鴻鈞副院長提出自請處分。李俊俋並指出，自立法院刪除本院業務費用96%後，監察院院公務車油料、保險部分，皆由用車人自行負擔。至於報導提到下班後以公務車接送太太到餐廳用餐，此點與事實不符，並無此事。