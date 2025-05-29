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黑鮪魚季+端午連假出遊恐現人潮　屏東警交管措施一次看

▲屏東警方規劃端午連假交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方規劃端午連假交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

端午連假自5月30日至6月1日展開，適逢東港地區盛大舉辦「黑鮪魚文化觀光季」，預期將吸引大量遊客湧入屏東，車潮、人潮勢必大幅增加。為確保整體交通順暢與行車安全，屏東縣政府警察局超前部署，啟動多項交通疏導及違規取締措施，積極因應連假交通挑戰。

▲屏東警方規劃端午連假交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方規劃端午連假交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

針對主要幹道與易壅塞路段，警察局將啟用「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，依實際車流調整號誌時制，並於高車流時段啟動「長綠號誌」策略，提高車輛通行效率。預計自5月30日上午起，台1線水底寮至內獅段將實施「南下調撥車道」措施，6月1日中午起配合北返車潮，於台1線楓港至枋山段啟動「北上調撥車道」，並結合永翔路交通分流策略，減緩路段壓力。

在熱門觀光地區方面，警察局也加強交通管理作為。恆春分局於5月30、31日每晚18時至22時，在墾丁大街實施「人車分流」管制，改為徒步區，所有車輛需改道行駛大灣路，確保行人安全與商圈秩序。

另東港華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣及霧台風景區等景點，也將強化違規停車取締行動，提醒民眾將車輛停放於合法停車空間，共同維護觀光地區交通秩序。警察局也籲請民眾行前檢查車況，避免疲勞駕駛，全程遵守交通規則與員警指揮，行人應走行穿線，勿任意穿越馬路以免發生意外。

局長戴台㨗表示，端午連假期間，警察局將以最高標準應變部署，透過科技管理與現場執勤並重，守護民眾交通安全及順暢。

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