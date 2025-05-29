端午溫情暖人心　屏東執行分署關懷關愛之家

▲屏東執行分署端午節前夕送愛心 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

在端午佳節前夕，法務部行政執行署屏東分署秉持「公義與關懷」的核心理念，從財團法人台灣關愛基金會屏東中心網站得知，該機構近期急需生活照護物資。為此凝聚愛心，致贈所需物資，在節慶來臨之際，由柯怡如分署長代表全體同仁前往關愛基金會屏東中心，將這份集結眾人善意的愛心物資送至住民手中，傳遞溫暖與祝福。

關愛之家馬主任表示，中心長年收容特殊境遇者，除有7、8位年齡在65歲之上之長者，另有數位身心障礙者，資源多仰賴社會捐助，營運上時有挑戰，但全體同仁始終堅守崗位、默默奉獻，只為讓弱勢族群擁有基本生活尊嚴與溫暖歸屬。這次分署捐贈的照護物資，對於中心長期臥床或失能的住民而言，是維持基本生活品質與尊嚴不可或缺的日常用品。

柯分署長表示，屏東分署在依法執行各項公法債權、維護國家利益的同時，也積極實踐社會責任，關懷社會弱勢、連結民間資源，具體展現政府溫暖的一面。並強調：「此次『端午送暖』不只是一次公益活動，更是我們持續踐行『公義與關懷』價值的重要展現。」並特別感謝馬主任的誠摯分享與奉獻精神，讓同仁對關愛之家長期堅持的公益理念有更深的認識與敬佩。

屏東分署誠摯呼籲社會各界一同響應「送愛行動」，用實際行動支持關懷弱勢，共同築更溫暖友善的社會。有意捐贈物資或參與公益行動的朋友，歡迎聯繫關愛基金會屏東中心鄧小姐，電話：(08) 778-5381。