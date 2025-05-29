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哈瑪斯加薩最高領袖「已被殲滅」　以色列總理親口證實

▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡 。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）28日證實，以軍已經擊斃巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的最高領袖辛瓦（Mohammad Sinwar）。哈瑪斯則沒有對此事發表回應。

綜合外媒報導，納坦雅胡在國會發表談話時宣布，以色列軍方已經「殲滅」包括辛瓦在內的多名哈瑪斯高層官員。辛瓦是已故哈瑪斯前領袖葉海亞·辛瓦（Yahya Sinwar）的弟弟，目前為哈瑪斯在加薩的最高軍事指揮官，同時也是哈瑪斯實質最高領導人。

以色列在5月初對加薩走廊南部一所醫院發動軍事襲擊，據信辛瓦就是當時的被鎖定的目標。納坦雅胡先前就曾說，他很有可能已經死亡。與此同時，以色列軍方目前正強化在加薩的軍事行動力度，目的是瓦解哈瑪斯的治理和軍事能力，並且解救仍被扣押在加薩的人質。

辛瓦的兄長葉海亞·辛瓦策畫2023年10月針對以色列的襲擊，進而引發以巴衝突，到目前為止衝突已經持續20個月，造成超過5.3萬名加薩百姓死亡，超過200人流離失所。加薩當局宣稱多數罹難者都是平民，以色列則宣稱已擊斃上萬名武裝份子，但未能提供任何證據。

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