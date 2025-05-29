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2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

錢錢媽想到愛女如今2歲多，卻只能癱瘓在床、終身都需要專人照顧，忍不住悲從中來、淚流不止。（圖／劉耿豪攝）

▲錢錢媽想到愛女如今2歲多，卻只能癱瘓在床、終身都需要專人照顧，忍不住悲從中來、淚流不止。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中市2歲多女嬰錢錢（化名），2023年2月在彰化基督教兒童醫院出生，出生2個多月便接連進行兩次腹部手術，卻在第二次手術時因缺氧而導致全身癱瘓，家長詢問彰基卻始終沒得到合理回應，只好在2023年11月間提告，這才得知女兒在手術室內急救超過35分鐘，麻醉醫師在急救前還有6分鐘沒有作為，案件卻疑因衛生福利部醫事審議委員會停擺而延宕至今，家長每日以淚洗面，只盼能得到公道。

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「孩子從產檢到出生都在彰基，沒想到最後出院變成這樣。」錢錢媽回憶，這個孩子是她與丈夫努力10年才得來的寶貝，因自己懷孕時已是45歲高齡，她對這胎額外小心，每月產檢都準時報到，所有檢查結果皆顯示孩子並無異樣，最終仍在28週又2天時早產。

錢錢出生的體重為1172公克，出生後立刻住進保溫箱中，孩子在保溫箱中發育良好，還因是「同學」中的吸奶第一名而多次得到護理師稱讚，父母親來關心時，她還會伸展手腳表示自己「頭好壯壯」，錢錢爸媽萬分期待愛女長到足夠體重可以出院，悲劇卻來的猝不及防。

錢錢雖是早產兒，但她在保溫箱時活動正常，還能握住媽媽的手，卻因一場手術而成為植物人。（圖／家屬提供）

▲錢錢雖是早產兒，但她在保溫箱時活動正常，還能握住媽媽的手，卻因一場手術而成為植物人。

錢錢媽回憶，女兒出生不到一個月，便因梅克爾憩室小腸退化未完成而進行第一次手術，當時切除小腸3公分，她擔心術後沾黏，還特別向醫生諮詢，醫生則基於其專業選擇防沾黏敷料，但手術後約一個月，孩子就再度因腸沾黏問題而進行第二次手術，家長雖不捨小小的身體又連續動刀，但仍相信醫生判斷而含淚同意。

「她推進去前都是好的，血壓、呼吸、心跳都沒問題，一進手術室就立刻命危。」錢錢媽說，她在2024年4月11日晚間6點10分，親手將女兒送進手術室，夫妻倆等了4個多小時後接到手術完成的電話，主刀醫生這才告知孩子有急救「5、6分鐘」，但手術順利完成，夫妻倆也就放下心中大石，陪著女兒回病房繼續照顧她，但2人很快就發現問題。

「她不會動了也不會自主呼吸，眼睛睜著但是昏迷的狀態。」錢錢媽回憶，女兒手術出來後瞬間喪失活動能力，甚至失去眨眼睛的功能，張開眼睛就會眼淚直流，詢問醫護只得到「再觀察」的回應，直到此狀況維持超過2個月，夫妻倆見情況沒有好轉而決定轉院，而轉院醫生接手後連忙將孩子推進加護病房，並開出極重度殘障的身心障礙手冊，宣判孩子「植物人的命運」。

錢錢2個多月時因手術而腦部缺氧，如今成為植物人，連呼吸都得靠呼吸器輔助，讓家長心痛萬分。（圖／劉耿豪攝）

▲錢錢2個多月時因手術而腦部缺氧，如今成為植物人，連呼吸都得靠呼吸器輔助，讓家長心痛萬分。

在轉院後，彰基僅一次請社工來關心錢錢情況，夫妻倆希望院方提供手術時的監視器畫面，協助釐清手術室內狀況，並協助負擔孩子接下來的醫療費用，社工表示無法達成2人的訴求，從此就對孩子不再聞問，夫妻倆無奈之下只好提告，這時才知道事情真相。

當日負責手術的謝姓手術醫師出庭，表示他接到孩子的第一分鐘就發覺要急救，但他中間在思考該如何救人，實際作為是在接手滿6分鐘後，接著才開始打腎上腺素和阿托品，並在當天晚上6點28分開始壓胸急救，錢錢卻始終沒有反應。

謝姓醫師在6時31分再打了一次腎上腺素，並通知小兒科醫師抵達支援，孩子最終在晚間7點恢復生命跡象，並於晚間7點10分正式麻醉開始，錢錢父母則庭上才發現孩內急救時間長達35分鐘，醫生在急救前還有6分鐘無作為，最終導致孩子缺氧而成腦麻，讓家長難以接受。

彰化基督教醫院回應，全案已進入司法程序，院方將全力配合司法調查，不便對外多言。

延伸閱讀
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