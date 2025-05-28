　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「桃園市民卡2.0」行動支付上路　6月起線上繳停車費享5折

▲市長張善政表示，桃園市民卡2.0行動支付上路。

▲市長張善政宣布，桃園市民卡2.0行動支付上路。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政28日於市政會議表示，為提升市民停車繳費的便利性，市府推出「桃園市民卡2.0」App行動支付優惠方案。自今年6月1日起，首次下載並透過App繳納停車費的新用戶，前兩個月可享5折優惠，優惠期後亦提供95折長期回饋。該優惠不限桃園市民，全國民眾皆可下載App使用，歡迎民眾多加利用。

張善政指出，桃園每年開立逾1,650萬張停車繳費單，手續費支出高達3,500萬元。推動行動支付不僅可大幅節省行政成本，節省下來的經費也可回饋市民。此外，「桃園市民卡2.0」App整合多項智慧服務，亦是市府推動智慧城市的重要一環，歡迎市民踴躍下載，體驗更便利的繳費模式。

市府交通局長張新福說，為提升市民朋友使用行動支付意願，將原本需支付給超商每筆4.3元或4.5元之代收手續費用，全數回饋給民眾折扣停車費，自114年6月1日起至114年12月31日止，使用交通局合作之遠傳、橘子支付、街口支付、歐付寶、Pi錢包、iPASS MONEY、停車大聲公、車麻吉、icash Pay、全支付及悠遊付等11間行動支付業者繳交停車費，即可立即享有95折優惠。

張新福進一步說明，5折優惠活動專屬於透過市民卡2.0 APP，自114年6月1日起至114年7月31日止，使用市民卡合作之一卡通MONEY、悠遊付、街口支付、全支付等數位支付工具，將享有停車費最高5折優惠，並可參加相關抽獎活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

晶粽童樂會端午前夕登場　40組親子發揮創意製作水果果凍粽

「最崩道路」一下雨就落石坍方　南投縣府緊急宣布封路管制

桃園推動月經平權　設置多元生理用品放送機和男性短影音徵件

迎戰畢業季　桃園「求職應援」全面升級助青年提升職場實力

「桃園市民卡2.0」行動支付上路　6月起線上繳停車費享5折

桃園推動智慧農業　榮獲首屆台灣農業永續獎雙獎肯定

陳亭妃籲勿忘「三保一金」精神　促農業部向卓揆爭取農民雙福利

銜接黨務不中斷！　民進黨台南市黨部新執行長陳怡如布達上任

與蝶共舞迎未來　台南市XR數位共學課程 打開學習新「視」界

強降雨來襲不慌亂　台南辦防災觀摩演練喜樹國小實境應變操演

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【第9飛失敗！】星艦翻轉解體… SpaceX還扛得住嗎？

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【很羨慕】李多慧緊牽小粉絲問幾歲　聽2020年生驚呼：我也要！

晶粽童樂會端午前夕登場　40組親子發揮創意製作水果果凍粽

「最崩道路」一下雨就落石坍方　南投縣府緊急宣布封路管制

桃園推動月經平權　設置多元生理用品放送機和男性短影音徵件

迎戰畢業季　桃園「求職應援」全面升級助青年提升職場實力

「桃園市民卡2.0」行動支付上路　6月起線上繳停車費享5折

桃園推動智慧農業　榮獲首屆台灣農業永續獎雙獎肯定

陳亭妃籲勿忘「三保一金」精神　促農業部向卓揆爭取農民雙福利

銜接黨務不中斷！　民進黨台南市黨部新執行長陳怡如布達上任

與蝶共舞迎未來　台南市XR數位共學課程 打開學習新「視」界

強降雨來襲不慌亂　台南辦防災觀摩演練喜樹國小實境應變操演

哈瑪斯加薩最高領袖「已被殲滅」　以色列總理親口證實

退休女師海灘曬日光浴「被推土機輾死」！夫用iPhone定位驚見悲劇

日本國寶「木乃伊龍」真身揭曉　11世紀的日本貂，母的

AI加速應用　資誠：5年後全球半導體產值攻上1兆美元

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

相關新聞

2025台灣燈會搭機捷　桃園市民卡/一日票5折

2025台灣燈會搭機捷　桃園市民卡/一日票5折

2025台灣燈會7日璀璨登場，燈區鄰近機場捷運A18高鐵桃園站與A19桃園體育園區站，桃園捷運公司特別推出桃園市民卡乘車優惠與一日票5折行銷活動，要讓民眾輕鬆搭捷運賞燈！除了A19青塘園的卡比獸與皮卡丘燈區，還能捕獲燈會限定的桃捷吉祥物「鶇鶇」花燈，出站步行即可抵達燈區，近距離感受燈會魅力。

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

桃園市民卡申請「數位碼」　享受便利優惠

桃園市民卡申請「數位碼」　享受便利優惠

桃園市民卡APP全新升級　想法募集中

桃園市民卡APP全新升級　想法募集中

台南地政服務再進化登記案件線上繳費全面通

台南地政服務再進化登記案件線上繳費全面通

關鍵字：

桃園市民卡2.0行動支付線上繳費享優惠

讀者迴響

最夯影音

更多

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面