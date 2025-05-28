「桃園市民卡2.0」行動支付上路　6月起線上繳停車費享5折

▲市長張善政宣布，桃園市民卡2.0行動支付上路。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政28日於市政會議表示，為提升市民停車繳費的便利性，市府推出「桃園市民卡2.0」App行動支付優惠方案。自今年6月1日起，首次下載並透過App繳納停車費的新用戶，前兩個月可享5折優惠，優惠期後亦提供95折長期回饋。該優惠不限桃園市民，全國民眾皆可下載App使用，歡迎民眾多加利用。

張善政指出，桃園每年開立逾1,650萬張停車繳費單，手續費支出高達3,500萬元。推動行動支付不僅可大幅節省行政成本，節省下來的經費也可回饋市民。此外，「桃園市民卡2.0」App整合多項智慧服務，亦是市府推動智慧城市的重要一環，歡迎市民踴躍下載，體驗更便利的繳費模式。

市府交通局長張新福說，為提升市民朋友使用行動支付意願，將原本需支付給超商每筆4.3元或4.5元之代收手續費用，全數回饋給民眾折扣停車費，自114年6月1日起至114年12月31日止，使用交通局合作之遠傳、橘子支付、街口支付、歐付寶、Pi錢包、iPASS MONEY、停車大聲公、車麻吉、icash Pay、全支付及悠遊付等11間行動支付業者繳交停車費，即可立即享有95折優惠。

張新福進一步說明，5折優惠活動專屬於透過市民卡2.0 APP，自114年6月1日起至114年7月31日止，使用市民卡合作之一卡通MONEY、悠遊付、街口支付、全支付等數位支付工具，將享有停車費最高5折優惠，並可參加相關抽獎活動。