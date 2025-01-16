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桃園市民卡新版APP 1／17上線　首日推限量早鳥註冊送桃園幣

▲桃園市民卡新版APP 1/17上線

▲桃園市民卡新版APP1月17日上線。（圖／智發會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民卡新版APP於1月17日全新上線，民眾除了享有市民卡的各項福利外，也能用手機APP享受更多元、更便利的數位服務。配合此一新版APP，首日9點起推出「早鳥註冊送桃園幣50點」活動，限量1000份！民眾只要下載新版APP、完成註冊登入，並點擊任務即可獲得桃園幣，可用來兌換超商商品或電子商品券，搶先體驗新版市民卡APP的優惠好康。

桃園市政府智發會16日表示，新版本的桃園市民卡APP與舊版最大的不同，就在於提供「以民眾需求為導向」的服務。新版市民卡APP透過會員實名註冊後，就可依不同身分提供分眾服務，讓民眾自行訂閱所需之市政訊息及活動消息。另外像是導入電子支付、行動繳費、活動平台等機制，都是新版市民卡APP提供的便民機制。

▲桃園市民卡新版APP 1/17上線

▲桃園市民卡新版APP上線新功能。（圖／智發會提供）

桃園市民卡新版APP包括「桃園首頁」、「市政服務」、「市民生活」、「消費優惠」、「我的卡證」等五大功能，透過介接多項市政服務成為一站式服務平台。智發會表示，過去民眾無法直接查詢市民卡卡片的儲值金或社福點數，現在只要註冊登入APP，就可在「我的卡證」看到使用紀錄。此外也可直接出示桃園數位碼享受特店優惠、圖書借閱等功能。「桃園首頁」則提供市政訊息訂閱、特店優惠與桃園活動資訊，民眾亦可加入5個「常用功能」顯示在首頁，方便日常查找及使用。

此外，「市政服務」則有找服務、我想陳情、我要繳費、場地租借等功能，其中民眾最關心的線上繳費，提供停車費、罰鍰、規費、e指通、繳稅等線上服務，更將陸續支援街口支付、一卡通MONEY、台灣Pay、悠遊付、聯合信用卡等5家線上支付平台，讓民眾使用更方便。「市民生活」提供桃園活動、運動健康、交通資訊、圖書閱讀、找地點等生活資訊；「消費優惠」則有特約商店、桃園幣與集章活動。

為鼓勵大家多多使用桃園市民卡新版APP，智發會表示，除了1月17日辦理「早鳥註冊送桃園幣」活動外，1月20至24日也推出「轉轉樂」活動，民眾可透過「線上轉盤」遊戲，有機會獲得桃園幣50點。此外也有填問卷抽桃園幣活動，只要在APP填寫問卷，就有機會抽中500點或1000點的桃園幣（各20名），歡迎市民朋友踴躍下載參加。

智發會也說明，「桃園幣」目前可線上兌換超商咖啡、禮物卡、茶葉蛋等多種商品券。此外為了推廣公益，也提供市府喜憨兒商店之飲品兌換券，兌換相當簡單且實惠！未來市民卡APP亦將結合市府各局處更多活動，像是年後將舉辦的桃園燈會，就預計辦理「集章打卡」趣味活動，來鼓勵民眾多多參與市府的實體活動。

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