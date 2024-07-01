台南地政服務再進化　登記案件線上繳費全面通

▲台南地政登記案件線上繳費全面通，自2024年7月1日起，不管是網路申請案件還是跨縣市代收代寄等案件，通通可以線上繳費。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

人在外地，怕漏接不動產所在地的地政事務所通知繳費的電話嗎？為了到金融機構匯款，不但打亂原本安排的行程，還冒著被傳染呼吸道疾病的風險嗎？自2024年7月1日起，不管是網路申請案件還是跨縣市代收代寄等案件，通通可以線上繳費！

台南市長黃偉哲表示，台南市地政登記案件全年度約有24萬餘件，不論臨櫃或網路送件，都可以在「數位櫃臺」線上繳費，可大大減少時間及交通成本，加上登記案件規費金額龐大，線上繳費讓民眾免帶現金、免找零，交易安全更有保障。

歸仁地政事務所楊文松主任表示，該所本年度積極推廣數位櫃檯網路申辦服務，截至6月底，已受理42件網路申辦登記案件，較去年度同期2件大幅成長，逐漸提高民眾使用意願。現數位櫃檯於7月1日起新增「非網路申請案件繳費」服務，即日起如臨櫃申辦、代收代寄、法院囑託測量等非網路申請案件，只要申請人（或代理人）向受理申請案件之登記機關表明欲線上繳納地政規費，並得主動提供電子郵件信箱資訊，於登記機關主動通知繳費後，亦可至數位櫃臺使用線上繳費功能，讓民眾不論何種方式申請登記或測量案件，均可在數位櫃檯一次繳費完成。

歸仁地政事務所楊文松主任補充，申請人（或代理人）至數位櫃臺「非網路申請案件繳費」專區查詢地政規費繳費資訊後，可選擇以「晶片金融卡」、「活期性存款帳戶（限本人）」、「使用本人信用卡」或「使用非本人信用卡」等四種方式進行線上繳費，免除校對匯款帳號所耗費的心力，降低過去臨櫃排隊繳費的時間與交通成本。

台南市地政局陳淑美局長表示，內政部地政司數位櫃臺網站提供不動產登記「網路申辦案件」網路送件、「線上支付規費」、「線上聲明」登錄取代印鑑證明、「地籍異動即時通」守護財產安全、「申請(解除)住址隱匿」保護個人隱私與「非網路申請案件繳費」等功能。其中「線上支付規費」原本僅支援網路申請案件，為因應日益增加的郵寄等非網路申請案件，內政部拍板決定「數位櫃臺」於2024年7月1日起新增「非網路申請案件繳費」功能，可減少民眾奔波金融機構或地政機關臨櫃繳費之不便，一併提升金融交易安全，使用數位櫃臺，即刻享受數位地政的便利生活。