用比賽吸引學生赴陸交流涉統戰　陸委會：應提高警覺

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

文／中央社

據媒體報導，中國大陸藉由比賽、徵選，並以內定得獎等方式招攬台灣學生赴陸交流，藉此宣揚中國大陸。陸委會強調這類比賽絕大多數都是幌子，應提高警覺，避免協助或配合宣傳，落入統戰陷阱。

近日有媒體報導，中國大陸利用比賽或甄選，吸引台灣學生報名參加，其中更牽涉內定得獎、落地招待等方式，宣揚中國大陸的美好。

對於這樣的情形，陸委會以書面回覆中央社時表示，這類比賽或甄選，確實絕大多數都是幌子，只是為了招攬台灣學生到中國大陸參加統戰活動。

陸委會強調，政府會持續提醒台灣的學校師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺，包含全額免費、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。

陸委說進一步說明，教育部近期已通函各級學校，要求加強落實「赴陸交流活動登錄平台」填報，除學校辦理的赴陸交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴陸交流活動，及學校協助公告陸方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障學生人身安全與權益。

陸委會表示，將會同教育部持續對具統戰疑慮的交流，進行風險提醒與管理，也呼籲各級學校加強學生對中國大陸統戰作為的識讀能力。

陸委會日前赴立院內政委員會進行業務報告時，曾指出中共長期以來將台灣青年視為對台重點工作對象。暑假將至，許多針對學生的赴陸交流團陸續舉行，相關活動應該要符合對等尊嚴與教育部的相關規範。