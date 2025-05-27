砍補助款地方跳腳　行政院喊共體時艱：一同度過在野黨造成的困境

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院考量中央政府總預算遭大幅刪除，決定統刪地方一般性補助款25%，引發地方政府跳腳，在野黨立委更批評此舉違法等。對此，行政院今（27日）表示，依地制法規定，一般性補助款為「酌予補助」，並無違法之處；另外，去年度地方政府歲計賸餘總計708.5億，因此從一般性補助款中，協助地方政府增裕財源的990億進行刪減，希望地方政府共體時艱，一同度過在野黨大幅刪減總預算對國家所造成的困境。

行政院發言人李慧芝今重申，由於立法院對於總預算刪減總額達到2076億，其中有關中央政府的部分已經被大幅刪減1439億，而且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，例如大陸地區旅費刪減80％、國外旅費及出國教育訓練費刪減60％、媒體政策及業務宣導費刪減60％、特別費刪減60％，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已經沒有再刪減中央政府預算的空間。

李慧芝說，為了避免對國防安全、外交及教育政策等再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元的額度。

至於在野黨一再指稱刪減一般性補助款有違法的疑慮，李慧芝也再次澄清，《地方制度法》第69條已明確規範，中央政府具有裁量權，有關一般性補助款，是中央政府針對全國均衡發展以及地方財政能力進行全盤考量後，「酌予補助」，並無違法之處。

此外，有關新版財劃法的適用問題，李慧芝說，政院已多次對外說明，由於新版財劃法是今（2025）年3月21日才公布，並於公布起3日（即同月23日）後生效，而今年度中央及各地方政府的預算都已完成編列及審議，其中也包含一般性補助款的編列，實務上無法再依照新版財劃法重新編列今年度預算，因此新版財劃法的效力只對於今年3月23日以後要編的明年度總預算發生效力。

亦即，新版財劃法第30條第3項「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」的規定，也是在編列明年度預算時才有適用的空間。

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長於日前受訪時亦指出，今年度一般性補助款總數原列為2501億，其中990億是幫助地方政府增裕財源的款項，不過去年度地方政府歲計賸餘總計708.5億，包括直轄市約401.3億，以及其他縣市約307.3億，考量地方財政充裕，因此主計總處便請地方政府主要從此部分的990億當中進行刪減，也希望地方政府共體時艱，一同度過在野黨大幅刪減中央政府總預算對國家所造成的困境。