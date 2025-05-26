三峽交通事故後　卓榮泰召開交通安全會報射出「道安三箭」

▲行政院長卓榮泰召開中央道路交通安全會報。（圖／行政院提供）



政治中心／台北報導

在新北市三峽區北大國小校區發生的重大交通事故後，行政院長卓榮泰26日召開「中央道路交通安全會報」114年第2次會議，他要求交通部與相關部會積極協助地方政府，依期程推動「道安三支箭」，包括：路口停止線與行穿線淨距修正為2-3公尺、強化路口行人穿越道照明，以及推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理等，以打造安全的用路環境。

卓榮泰在會中表示，近期新北市三峽區北大國小校區外發生重大交通事故，令人痛心。他感謝新北市政府團隊在第一時間積極處理，衛生福利部亦同步成立專案醫療小組，未來交通部、內政部將共同合作精進交通安全政策，司法檢調單位也將針對該起交通事故進一步展開調查。

卓榮泰在聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告後表示，114年1-2月多項交通事故統計數據，均較往年減少，感謝各部會及地方政府努力推動道安精進及防制作為。惟114年1-2月兒少死亡16人，較112年同期增加2人，請各部會與縣市政府，配合交通部研提兒童及少年事故防制作為，以整體提升交通安全成效。

針對「彰化縣道路交通事故防制精進作為」專案報告，卓榮泰指出，該縣114年30日死亡人數至2月止，已低於112年同期的17.5%，但高齡者比例偏高，請彰化縣政府透過各村里社區關懷據點等場合，加強交通安全宣導，並設定具體的道安改善目標值，以利檢視管考各項工作成效。如需中央各部會協助之處，亦請縣府隨時提出，讓中央、地方一起努力，務必全力達到將今年交通死亡人數，較112年下降15%的目標。

卓榮泰也請各縣市政府參酌今日彰化縣政府所提出的專案報告，檢視所轄縣市相關道安分析數據，並進行評估分析、找出問題，進一步解決及改善地方道安狀況。

另外，卓榮泰聽取交通部「道安三支箭辦理情形」專案報告後表示，道安第一支箭「路口停止線與行穿線淨距修正為2-3公尺」，可增加車輛緩衝距離，提升行人安全，請交通部會同內政部，如期於今年6月底前完成發布。此外，針對目前淨距不足1公尺的路口，他請交通部公路局及各地方政府一起合作，依交通部規劃時程辦理改善工作。

針對道安第二支箭「強化路口行人穿越道照明」部分，卓榮泰責成交通部公路局依預定期程，推動強化路口行人穿越道照明工作，並持續追蹤路口雙色溫試辦成效，作為推廣應用的參考。另責成內政部國土管理署及交通部公路局在辦理「永續提升人行安全計畫｣補助地方案件時，請地方檢討路口照明是否充足，納入整體路口改善計畫辦理。

有關道安第三支箭「推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理」部分，卓榮泰表示，汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，對於行車視野辨識及操作能力皆有關聯，請交通部持續與相關單位及利害關係人溝通並凝聚共識，依規劃期程公布安全指引，逐步提高國人對於隔熱紙可見光透過率的認識，早日爭取達成社會共識，以利推動法制化。

卓榮泰強調，政府希望加速改善道路安全，並與地方政府共同合作推動道安改善措施。倘若地方政府於年度計畫中遭遇困難，中央可以統合處理，並由交通部研擬計畫，周延規劃相關事項，再請地方政府配合執行，避免造成地方負擔。