碎屍魔連殺3人「只找到1頭顱」　高大成：定罪沒有問題

記者鄧木卿／台中報導

高雄市73歲碎屍魔張介宗涉嫌在2024年11月底起連續殺害3名婦女，分屍多塊後拋入前鎮河，警方雖尋獲70多塊屍塊，但沒有完整遺體，張男落網後堅不認罪，仍被高雄地檢署依3個殺人罪嫌起訴，求處3個死刑，法醫高大成表示，就算只殺一人也足以判死，這個案子雖然只找到一顆頭顱，但因為證據確鑿，判刑應該沒有問題。

▲▼碎屍魔被依3項殺人罪起訴但堅不認罪，高大成說法官很難判死刑。（圖／民眾提供，下同）

張介宗最先殺害的是他的黃姓大嫂，家屬因為找不到人通報失蹤；今年1月17日，人稱「仙姑」、家住左營的75歲張姓婦人進入張介宗家中，之後再也沒有現身，1月27日遭通報失蹤；第3名受害人是71歲林姓婦人，她2月2日傍晚進入張介宗的住處，2月3日被通報協尋，驚悚案情才曝光，警方鎖定張介宗並將他逮捕後，張始終否認犯案，檢方認定他犯行明確，28日偵結依3個殺人罪將他起訴，並求處3個死刑。

高大成表示，如果凶手對案情都不承認，一般法官確認比較難判死刑，即使凶器、屍體都證據確鑿，所以要使用各項偵訊技巧，才能逼他承認。

高大成舉一個曾發生過的案例，凶嫌殺死3名理容師，凶刀上有他的指紋，證據充分，但凶嫌仍然不承認，後來法官和他談條件，如果承認殺人就減輕其刑，凶嫌一聽覺得划算，全都承認，最後還是判死刑，凶手不滿被騙，法官則回說，「已經從3個死刑減至1個了」。

高也說，並不一定要找到全屍才認定人已死亡，例如找到肝臟、心臟等重要器官，沒了這項器官，人當然就無法存活，張嫌一直不承認殺人，心態上只求拖延時間，多拖1年，半年也好，但這個案子證據確鑿，定罪應該是沒有問題。