毒品交易命案！他不爽遭催促狠刺被害人胸部2刀　一審判無期

▲ 基隆暖暖區去年6月發生一起命案，林姓男子因不滿李男說話態度持刀對其刺殺，基隆地院今判處林男無期徒刑 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、潘鳳威 ／基隆報導

基隆一名林姓男子去年6月間前往暖暖區一處民宅欲進行毒品交易，期間林男與一李姓男子發生口角，林遂持摺疊刀朝李男胸部猛刺2刀後離去，李男因大量失血送醫搶救不治。基隆地院今(27)日依殺人罪，判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書指出，31歲林男與妻子及友人，於2024年6月20日傍晚一同前往暖暖區曾姓男子住處進行毒品交易，3人於當日晚間7時許抵達該處一樓，並有一名35歲李姓男子下樓帶3人上去。



期間，李男伸手觸碰林男且不斷催促林男：「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」等等不耐話語。林男聽聞後心生不悅，遂持隨身摺疊刀對李男左腹及右胸各刺一刀，李男當場血流不止。林男等人見狀立即乘車離去，李男雖經送醫急救，仍於當晚因大量出血死亡。

警方獲報後立即展開追捕，發現林男與友人換車往新北市萬里區方向逃亡，動員多組警力追緝攔截圍捕，於當日晚間11時許在磺港漁港防波堤逮捕林男。基隆地檢署也依殺人罪將林男起訴。

基隆地方法院法官審理後認為，林男雖對於案件坦承不諱，證據與供述一致，但案發時他正是假釋中，且是因違法毒品交易去到現場。林男僅因不滿被害人言語態度，便持刀朝被害人砍殺2次，且行兇後直接離開現場，未對被害人進行急救與照護，事後也沒和被害人家屬和解。法官審酌林男前科、犯罪背景、事後態度和對社會的影響，依刑法第271條第1項殺人罪，判處林男無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。