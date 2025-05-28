碎屍魔張介宗殺3女遭起訴求3死刑　「分屍公寓」5項絕命凶器曝

▲檢、警專案小組在張介宗公寓，查扣榔頭、剪刀、尖嘴鉗、長尖刀等「凶器」。（圖／記者賴文宣翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署今日正式起訴震驚社會的連環碎屍殺人分屍案，嫌犯張介宗也遭求處三個死刑，雖然張介宗始終沒鬆口認罪，但專案小組在張介宗的「分屍公寓」內，查扣到榔頭、剪刀、尖嘴鉗、長尖刀及其他銳器共5種「凶器」，都被驗出關鍵生物跡證與三名被害人吻合，也讓張介宗百口莫辯。

回顧案情發展，全案起因於住在楠梓區的趙姓婦人，在今年2月2日失蹤後，家屬連續在2日、4日報案協尋，警方調閱監視器畫面後，確認趙婦是搭張介宗的機車到張位於前鎮區的公寓，5日前往查訪，張介宗還佯裝沒事，向警方謊稱趙婦早已離去。

▲高雄73歲碎屍魔張介宗遭起訴求處死刑。（圖／記者吳世龍攝）

警方後續偵辦，才發現趙婦根本沒離開公寓，反而是張在清晨連續多次提著黑色塑膠袋外出，直覺案情不單純，於是向檢方聲請搜索票，前往張的公寓搜索，赫然在屋內發現三個不同的血跡，擴大偵辦後，才發現張介宗的兄嫂黃姓婦人，早在 2024年11月29日就也進入公寓，從此人間消失；另一位住左營區的張姓婦人則是在今年1月17日進入公寓後，也沒再出來過，這起震驚社會的殺人碎屍案才爆發。

檢、警查出，張嫌將三名婦人誘騙至其位於高雄市前鎮區的住處後殺害，並進行分屍處理。屍塊被分批裝入黑色垃圾袋，利用自行車運送至前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠棄置。

張介宗自2月6日遭法院裁定收押後，始終否認犯行，檢警於3月19日將其借提，帶回案發公寓進行第2次搜索，並查扣第二把鐵槌及鉗子送驗。鑑識人員也在緊鄰嫌犯臥室的儲藏室中，發現噴濺狀血跡數滴，法醫親自勘察後判定該處極可能是命案與分屍的第一現場。

據了解，檢、警總共在在張介宗的「分屍公寓」內，查扣到榔頭、剪刀、尖嘴鉗、長尖刀及其他銳器共5種「凶器」，都被驗出關鍵生物跡證與三名被害人吻合，儘管張介宗僅承認3名失蹤婦人曾到過其住處，也否認犯行，但檢、警仍依照相關證據，認定張殺人犯行明確，依法起訴。