警方眼中的碎屍魔張介宗：一般老頭　超冷靜最常講「不知道」

▲涉嫌殺人棄屍的張介宗在專案人員眼中宛如一般老頭。（資料圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市2024年11月底發生震驚社會的碎屍案，73歲碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害3名婦女，將人分屍多塊後再拋屍前鎮河，警方經連日打撈後僅尋獲42塊屍塊，被害人至今仍無完整遺體，張男手段相當兇殘，且他落網後堅不認罪。根據曾直接訊問張介宗的辦案人員透露，無法想像張的手法如此兇殘，因為他犯案後堅持否認犯行，整個訊問過程不論軟磨硬泡都幾乎不說話，不會情緒失控嗆聲，眼神也沒有露出兇光，宛如「一般老頭」，最常講的話就是「不知道」。

儘管張介宗否認犯行，但高雄地檢署仍在28日宣布偵結，依照3個殺人罪嫌將張介宗起訴，並求處3個死刑。

回顧整起案發經過，張介宗2024年11月29日涉嫌殺害其兄嫂張黃姓婦人，又在今年1月17日與2月2日分別殺害一名張姓婦人及一名趙林姓婦人。3名死者的共通點，均是進入到張嫌住家後，便再未外出，警方隨後在港區打撈到多塊人體殘骸，其中38塊屬於林姓婦人，另有兩部分組織來自張姓婦人。2月26日，警方在港區發現黃姓婦人的頭顱，並確認這一系列分屍案件均與張介宗有關。

▲高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名婦人遭起訴。（資料圖／記者吳世龍攝）

張介宗被捕後，始終否認犯行，僅承認3名婦人到過他的公寓，辦案人員透露，偵訊時其實看不出張介宗「生病了」或「精神狀況有問題」，就像一個正常的老人，但對於任何提問，張不是不回答，就是不知道。

一般來說，犯下如此驚天大案的嫌犯，面對專案小組提示相關證物時，難免出現情緒波動或異常，但張介宗幾乎都「不為所動」，不管是遺體相片還是凶器等證物，張似乎都「視而不見」，既使證據確鑿，他還是丟下一句「我不知道」。

專案人員私下研判，張介宗可能屬於「變態型人格」，對社會價值觀極度扭曲，才會犯下分屍案還能好吃好睡，種種行為和反應，都讓專案人員覺得不可思議。