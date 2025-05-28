控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　網笑爛：潑髒水失敗

▲兩人出國狂PO照片。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

「眾量級CROWD」家寧、Andy分手後撕破臉，如今女方更指控，男方在交往期間劈腿多名女性，而Andy則反控是女方先不忠，還和一位「男閨蜜」過從甚密。就有網友發現，家寧在爆料後，IG上和「男閨蜜」范成章出遊洗版的文章或限動全都消失了，大票網友也忍不住吐槽，「心虛才會隱藏」、「頂！推一個」。

網友在Dcard發文提到，「家寧跟范成章有段時間瘋狂貼出去玩的限動或文章，因為最近家寧爆料Andy出軌，我突然想到這件事情，於是回去看家寧跟范的IG，結果合照都不見了欸！」

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這讓他不禁質疑，是不是有什麼隱情，所以才都不見了，「有人知道是什麼時候消失的嗎？」

▲Andy指控，家寧和范成章頻繁出國過夜。（圖／翻攝自IG）

對此，大票網友留言狂酸，「她就只會這招，被抓包才趕快刪，當惡人也不當聰明點」、「Andy老師已經幫你回答了」、「大家不要再罵了！不然家0寶貝到時候又要嗚嗚嗚給大家看了」、「自以為撿到槍，結果對方直接火箭筒炸過來」、「看來潑髒水失敗」、「我管他是不是gay，跟生理男單獨出國一個月是我早就分了，Andy真的是聖人欸」、「跟把炫富文刪掉同一時間」。

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