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李多慧甜唱〈戀人未滿〉　奶音讓粉絲融化：咬字比家寧清楚

▲李多慧甜唱SHE組曲。（圖／翻攝自YT／Morrisの啦啦隊樂園）

▲李多慧甜唱S.H.E組曲。（圖／翻攝自YT／Morrisの啦啦隊樂園）

記者施怡妏／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧憑藉亮眼外型及精湛舞技，在台灣擁有極高人氣，近日更在大巨蛋「小龍女主題日」活動中展現多方才藝，與隊友琪琪、心璇合作，翻唱S.H.E的經典歌曲〈戀人未滿〉與〈怎麼辦〉，超標準的發音，以及甜美的歌喉掀起熱論，「多慧的中文比家寧還標準」、「奶音超可愛」。

YouTube帳號「Morrisの啦啦隊樂園」上傳一 段影片，在大巨蛋舉辦的「小龍女主題日」活動中，李多慧李多慧身穿粉色洋裝搭配夢幻公主風頭飾亮相，宛如童話中的甜美公主，與琪琪、心璇翻唱S.H.E的經典歌曲〈戀人未滿〉與〈怎麼辦〉。原PO直呼「多慧的奶音唱歌也太可愛了吧！尤其那聲完蛋了直擊我心房啊」

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影片曝光，李多慧歌聲中可愛的奶音，讓人聽了瞬間融化，「沒有破音！只有可愛又迷人的聲音」、「多慧歌聲有提升很多」、「我要被可愛死了啦，好像小朋友」、「公主真的是多才多藝耶」、「多慧唱歌很可愛」、「節奏感超好的」、「真的完蛋，好可愛」。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

也有許多人大讚，李多慧的中文越來越標準，「唱〈怎麼辦〉有讓我嚇到！那個類RAP的詞，連我這個台灣人有時候都會舌頭打結了」、「敢拿麥，就值得鼓勵，第二首很多台灣人唱歌咬字，不看字幕還不一定聽得懂，多慧咬字還能這麼清晰，真的聽得出來有下功夫」。

有網友將李多慧唱歌的影片發在Threads上，「中文越講越清楚了，公主你好棒」。文章掀起熱論，還釣出李多慧留言，「好害羞喔」、「完蛋了 .... 完蛋了 ......」。

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