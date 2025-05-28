投資變詐財！男信「愛美公司」險噴31萬　士林警急衝銀行攔詐

▲北市士林區1名郭姓男子險遭「假投資真詐騙」集團誘騙，所幸蘭雅派出所警員徐暉、吳亭毅即時出動攔阻。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「真的差一點就把積蓄全給了！」北市士林區郭姓男子，日前險遭「假投資真詐騙」集團誘騙，準備匯款31萬元到一間名為「愛美全球事業有限公司」的帳戶，所幸士林分局蘭雅派出所警員徐暉、吳亭毅即時出動，成功攔阻他差點飛走的辛苦錢。

案發當天，警方接獲彰化銀行通報，指有民眾在臨櫃匯款時神色緊張、言語閃爍，疑似遭遇詐騙。員警迅速趕赴現場，發現郭男堅稱自己是「投資人」，準備將大筆資金投入「保證獲利、回收穩定」的項目。

▲士林警分局蘭雅所警員徐暉、警員吳亭毅機警阻攔詐騙，保住民眾血汗錢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

徐員與吳員一邊安撫對方情緒，一邊循序詢問投資管道、獲利承諾及對方身分。經查詢發現，「愛美全球事業有限公司」並無實質營運紀錄，僅為登記存在的空殼公司，再比對郭男與對方在通訊軟體上的對話內容，包含「保證月賺十萬」、「前幾個人都成功獲利」等關鍵語句，顯示已落入標準的「高報酬吸金詐騙」套路。

「你看，他們不斷用高獲利吸引你，卻從未交代清楚風險，也不願露面，這就是典型詐騙手法。」員警當場舉出過去數起類似案例，逐步拆解詐團話術，讓郭男終於恍然大悟自己差點成為待宰羔羊，連連向警方致謝。

蘭雅派出所所長朱宥任指出，這類詐騙集團往往利用「短時間、高報酬、零風險」等話術誘騙被害人，並鎖定中高齡層、有閒置資金的民眾下手。朱所長強調，警方將持續與金融機構攜手合作，加強臨櫃關懷與提問機制，守住民眾每一分血汗錢。

最後也呼籲，遇有不明投資機會，務必保持警覺，務實查證，並可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案求助，以免落入陷阱，得不償失。