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看台大毒梟案！她驚覺「最荒謬1點」　網爆感慨：聰明的混蛋

▲▼林睿庠，暗網，「匿名市場」，Incognito Market。（組圖／翻攝自X、美國司法部）

▲台大高材生誤入歧途。（組圖／翻攝自X）

記者周亭瑋／綜合報導

24歲台大資管系高材生林睿庠在暗網販售毒品，3年營業額破新台幣30億元，遭美國FBI逮捕，令人不勝唏噓。財經網美胡采蘋今發文，點出此案最荒謬的一點，不禁感嘆網購平台深受UI（使用者介面設計）、UX（使用者體驗設計）的困擾，多年未解，「但一個24歲小男生，竟能經營出這樣的平台。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」提到，「台大毒梟案中，最荒謬的事情是，這個小男生在19歲時就做出了非常好用的網站介面，圖文並茂，詳細解說每種毒品的功效，有全網銷售熱門排行榜，還有官網推薦十大賣家，非常好用，吸引了20萬名消費者。」

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她直言，林男做出的平台提供賣家廣告促銷版位，可向賣家收廣告費，「這是這兩年間，MOMO開始鼓勵第三方賣家上架的原因，也希望學淘寶向賣家收費；同時還有問答通訊功能，當消費者有任何問題，都可以在隱匿身份和位置的情況下，進行即時問答。」

▲▼23歲台男林睿庠因在暗網經營「匿名市場」（Incognito Market）毒品交易平台，而在美國被捕。（圖／翻攝自美國司法部）

▲林睿庠在暗網經營「匿名市場」（Incognito Market）毒品交易平台。（圖／翻攝自美國司法部）

胡采蘋進一步表示，消費者收到貨品後，可在商品頁面寫下評論，有完整的評價系統，方便買家做購買決策；而消費者在付費之後，平台會先保管款項，等到交易完成才出金給賣家，避免賣家沒有寄出貨品，亦或是品質不合格，這就是第三方支付的功能，「他的導購和使用者介面、消費者體驗都做得非常好，手握20萬消費者，因此有上千名毒梟賣家在上面開店交易，他靠著交易手續費和廣告促銷版位，3年營業額就達30億。」

最後，她也忍不住吐槽，「一個24歲小男生就能經營出這樣的平台，但PCHOME竟然深受UI、UX困擾，多年來無法解決，最後只能把三成股權賣給統一集團，這到底？」

對此，網友們紛紛回應，「只能說，殺頭生意有人做」、「青年創業家收益全拿，跟中年領死薪水等退休的差別」、「不想出錢啊！人才需要被尊敬的，台灣慣老闆只想大鍋炒的成品又賭一飛沖天」、「創業者跟打工仔的差別阿」、「科技始終來自人性」、「他的產品比較單一啊」、「拿的錢不一樣」、「可能那個領域競爭者少吧」、「小廟請不了大神，大神自己找出口」、「聰明的混蛋」、「PCHOME：傷害性不大，侮辱性極強」、「大象當然不比老鼠靈活」。

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