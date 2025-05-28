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退將參加統戰活動損國家尊嚴慘了　退輔會預告修法停止福利

▲▼退輔會主委嚴德發 聯訪 黃埔校慶退將前往大陸參加相關 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退輔會主委嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

近年多位退將赴中港參加統戰活動，退輔會近期研議修正輔導條例，若退役官兵有損害國家尊嚴行為，將減免或停止輔導安置和應享權利。退輔會主委嚴德發今（28日）預告，將在輔導條例32條第一項增訂第四款，只要涉《陸海空軍官士官服役條例》規範停止相關退除給付，退輔會也會同時停止輔導條例的權益，符合比例原則，也維護國家尊嚴，防止中共滲透。

嚴德發今出席立院外交及國防委員會，會議處理院會交付114年度中央政府總預算決議，僑務委員會與退除役官兵輔導委員會部分。嚴德發會錢也接受媒體聯訪。

對於退輔會研修輔導條例，若退將赴中國損害國家尊嚴可廢退役輔導優惠。嚴德發表示，國家對於榮民崇功報勳訂有輔導條例應享權利都很清楚，輔導條例32條第二項明訂，具陸海空軍軍官士官服役條例跟其他法律規範，喪失跟剝奪退除役俸給權益，在輔導條例32-2條會喪失權益，基於國家安全跟國家尊嚴需求，現在明定在《陸海空軍士官服役條例》跟其他法律規範。

嚴德發坦言，停止部分或全部給付這塊，輔導條例沒有，為符合比例原則，在32條第一項增訂第四款，只要陸海空軍官士官服役條例規範停止相關退除給付，退輔會也會同時停止輔導條例的權益，符合比例原則，也維護國家尊嚴，防止中共滲透。

媒體追問和「兩岸人民關係條例」中吳斯懷條款的差別。嚴德發回應，停止退除給付，退輔會都會依佐證機關審定的結果，退輔會屬於行政給付的單位、執行者，會依據主政單位的結果依法配合。

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