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助退輔會2度獲永續發展獎　高山農場老將王仁助升任清境場長

▲清境農場副場長王仁助（右）升任場長。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場副場長王仁助（右）升任場長。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場副場長王仁助任職2年來，率該場團隊屢獲行政院永續發展獎等大獎肯定，日前獲退輔會升任為場長；退輔會指出，王仁助為「會內培育、農場出身」，具臺灣大學及中興大學農學院碩博士學位，未來將以專業領軍，持續推動清境農場邁向淨零永續與共榮共好的新里程。

退輔會於4月16日舉行清境農場新任場長布達典禮，由副主委傅正誠主持，宣布由王仁助升任場長；清境農場指出，王場長2014年起調任武陵農場，從基層農業技師起步，歷練產銷輔導組組長職務，並兼辦工程、人事、政風等多項業務，2020年為退輔會奪下首座行政院永續發展獎，其個人亦獲農委會「產銷履歷達人」及退輔會模範公務員殊榮。

▲清境農場副場長王仁助升任場長。（圖／清境農場提供）

王仁助於2021年奉派至福壽山農場擔任副場長，督辦國民賓館新建工程，並於2023年初開幕後隨即調任清境農場，同年再次為退輔會贏得行政院永續發展獎，2024年榮獲超額進用原住民績優機關表揚，今年3月底則獲農場經營協會頒發「金營獎」。

傅正誠表示，王仁助是少數長期紮根偏遠山區、非軍職出身且由退輔會自行培養的農場場長，過去憑藉深厚的專業職能與優異的學養，穩健襄助歷任首長推動農場發展，展現高度責任感與執行力，未來也期盼他持續帶領清境農場穩中求進及永續經營，並呼籲各界持續給予支持與鼓勵。

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