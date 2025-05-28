　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台4個月「6600萬遺產」繳國庫！律師提醒5點：閨蜜也能當繼承人

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

財政部國庫署日前公告，今（2025）年截至4月底，全台已超過6600萬元遺產無人繼承。對此，律師蘇家宏提醒5點，直言「如果每個人都有寫遺囑的話，就能將遺產留給所愛的人，可以是親戚、朋友，更可以捐給公益團體，這樣一來就不會充公了。」

蘇家宏在臉書提到，今年截至4月底，全台共有14件無人繼承遺產，合計超過6600萬元，其中有一筆高達3485萬元，「為什麼會有這麼多無人繼承的遺產，成為國庫的收入？問題出在理所當然，我們以為遺產一定會留給親人，其實不然，如果沒有法定繼承人且沒有寫遺囑，遺產就會被充公。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著列出5點，提醒道「就算想要把遺產捐給國家，也是甘心樂意的安排才是，而不是因為沒安排好而被充公。也許現在年紀輕，想說以後老了再說，但誰也不知道人生哪一天才是最後一天，等到真的很老或重病的時候，還有能力寫遺囑嗎？」

▲長輩，阿嬤，手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1.法定繼承人沒有想像中的廣

「法定繼承人」只有配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母，如果他們都不在了，那麼你就沒有法定繼承人能夠繼承你的遺產了。兄弟姐妹的小孩、叔叔伯伯阿姨，都不是你的繼承人。

2.一份法律文件，就能延續家裡的愛

阿姨、叔叔、堂、表、侄、甥都不是法定繼承人，但可以寫一份合法有效的遺囑，讓他們成為「繼承人」；就算是沒有血緣的，包括連襟、妯娌、摯友、閨蜜，也都可以藉由遺囑成為「繼承人」。

3.單身族，可以盡情擁抱這個世界

單身者沒有子女，未來如果沒有其他法定繼承人，法律上就沒有特留分的限制，可以把全部財產給你所愛的人，也可以全部捐給公益團體。

4.關心身旁的親友

蘇家宏直言，「我不是鼓勵大家去爭取遺產，而是讓沒有法定繼承人的朋友知道，未來一生的努力與積蓄，不是理所當然地送進國庫。我們一生的努力，可以用遺囑傳承給我們所愛的人，他會感覺到你的愛，不是更有意義與溫度嗎？」

5.此刻，就是立遺囑的最好時刻

蘇家宏認為，「也許現在年紀輕，想說以後老了再說，但誰也不知道人生哪一天才是最後一天，等到真的很老或重病的時候，還有能力寫遺囑嗎？」

►看台大毒梟案！她驚覺「最荒謬1點」　網爆感慨：聰明的混蛋
►Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　網笑爛：潑髒水失敗
►柯文哲再延押2個月！醫揭「無罪鐵證」不忍了：感謝賴清德提供

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小羅志祥」被收押！　詐5469萬爽開豪車
孫易磊魔球急速下墜引爆話題　日網：太誇張了
快訊／碎屍魔仍不認罪：我幹嘛殺她們　繼續遭羈押
全台4個月「6600萬遺產」送國庫！　律師提醒5點
男閨蜜再喊冤「沒花過家寧的錢」：我還要借錢給她
快訊／工人跌倒「鋼筋插眼窩」急救中
快訊／3歲女童後腦著地亡　解剖結果曝光
獨／台大學霸打造販毒Amazon！狂賺5.3億　台灣藏百萬美
蔡阿嘎擬五劇本反擊「讓Andy翻車」！　神還原喊話：+0我們

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

左手痠麻竟是心肌梗塞！醫因1事喊自求多福：未來恐死在回家路上

台鐵推「花東會員優惠」點數3或5倍　下次購票最多95折

世新放榜誤發「正取通知」學生傻眼　校方道歉：往後會更謹慎

年輕男「酒醉中風」送急診！醫揭超荒謬一幕　全場炸鍋：想巴蕊

金門確診新冠1死1重症！6月中下旬恐達高峰　衛生局籲接種疫苗

紅筆寫名字「代表折壽、詛咒」！　歷史老師曝真相：會被勾魂

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

睜大眼睛看清楚！2025下半年「最容易遇到愛情騙子」TOP3星座

全台4個月「6600萬遺產」繳國庫！律師提醒5點：閨蜜也能當繼承人

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

左手痠麻竟是心肌梗塞！醫因1事喊自求多福：未來恐死在回家路上

台鐵推「花東會員優惠」點數3或5倍　下次購票最多95折

世新放榜誤發「正取通知」學生傻眼　校方道歉：往後會更謹慎

年輕男「酒醉中風」送急診！醫揭超荒謬一幕　全場炸鍋：想巴蕊

金門確診新冠1死1重症！6月中下旬恐達高峰　衛生局籲接種疫苗

紅筆寫名字「代表折壽、詛咒」！　歷史老師曝真相：會被勾魂

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

睜大眼睛看清楚！2025下半年「最容易遇到愛情騙子」TOP3星座

全台4個月「6600萬遺產」繳國庫！律師提醒5點：閨蜜也能當繼承人

錯了還能被接住！士檢攜手民間送暖　讓更生人端午不再孤單

42歲田馥甄野地巡演日曬不怕　無濾鏡自拍像18歲少女

左手痠麻竟是心肌梗塞！醫因1事喊自求多福：未來恐死在回家路上

世壯運場館大安運動中心突停電　執委會解釋原因改到和平館舉行

男友接剪毛愛犬傳訊息「牠看起來不開心」　吸500萬讚

「小羅志祥」被收押！假塔位詐5469萬爽開豪車　自誇看透婆媽

司法社福端午送暖！　基隆看守所收容人獲關懷金

廣告小妹評「家寧、愛莉莎莎誰討厭」！　直接點名她：素質差沒救

《機智住院醫》鄭準元爆熱戀模特兒！　7年分手再復合…雙方回應了

台鐵推「花東會員優惠」點數3或5倍　下次購票最多95折

【5歲就會開西瓜】廚師老爸看傻眼：10歲會不會就在切魚...

生活熱門新聞

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

快訊／8級強風擴大　午後加劇「全台雨最多」時間曝

啦啦隊女神「當富商小三」　律師再爆1線索

即／台中大巨蛋確定在水湳經貿園區　至少3萬席

「請別講台語」遭出征　老闆宣布暫時停業

律師曝Andy反擊家寧2重點：終於等到血流成河啦

UNIQLO「暗黑禁忌」顧客超容易犯！

一片橘紅！　今晚「全台有雨」下最大地區曝

柯文哲再延押2個月！醫揭「無罪鐵證」：感謝賴清德提供

家寧IG狂留言　讚男閨蜜「帥成這樣」互傳❤️

明天鋒面接近午後變天　周四劇烈雨勢籠罩全台

更多熱門

相關新聞

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

千萬獎幸運兒是你嗎？趕快把發票拿出來對獎，今（25）日開獎的發票是114年3、4月期發票，千萬特別獎號碼是「64557267」。財政部表示，今年1-2月開出大獎還有7張待領，其中還包含一張千萬大獎，有民眾在台中市太平區中油加油站花千元消費，幸運中獎1千萬元；另外，200萬元獎項也有2人還沒現身領獎，100萬元雲端發票獎項4人未領，提醒幸運兒別和財神爺擦身而過，請把握時間兌領。

擔心買2樓會爆管　過來人勸入手前「跟建商討1圖」

擔心買2樓會爆管　過來人勸入手前「跟建商討1圖」

只塗防曬要卸妝嗎？依據「防曬劑型」而定

只塗防曬要卸妝嗎？依據「防曬劑型」而定

2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流

2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流

財部認定越南水泥傾銷　2個月內課最高23.2%反傾銷稅

財部認定越南水泥傾銷　2個月內課最高23.2%反傾銷稅

關鍵字：

遺產無人繼承遺囑財政部專家

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

家寧喊男閨密「my love」親密合照曝光！

海軍艦長帶酒醉女下屬開房　性侵未遂二審判4年半

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面