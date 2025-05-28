全台4個月「6600萬遺產」繳國庫！律師提醒5點：閨蜜也能當繼承人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

財政部國庫署日前公告，今（2025）年截至4月底，全台已超過6600萬元遺產無人繼承。對此，律師蘇家宏提醒5點，直言「如果每個人都有寫遺囑的話，就能將遺產留給所愛的人，可以是親戚、朋友，更可以捐給公益團體，這樣一來就不會充公了。」

蘇家宏在臉書提到，今年截至4月底，全台共有14件無人繼承遺產，合計超過6600萬元，其中有一筆高達3485萬元，「為什麼會有這麼多無人繼承的遺產，成為國庫的收入？問題出在理所當然，我們以為遺產一定會留給親人，其實不然，如果沒有法定繼承人且沒有寫遺囑，遺產就會被充公。」

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他接著列出5點，提醒道「就算想要把遺產捐給國家，也是甘心樂意的安排才是，而不是因為沒安排好而被充公。也許現在年紀輕，想說以後老了再說，但誰也不知道人生哪一天才是最後一天，等到真的很老或重病的時候，還有能力寫遺囑嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1.法定繼承人沒有想像中的廣

「法定繼承人」只有配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母，如果他們都不在了，那麼你就沒有法定繼承人能夠繼承你的遺產了。兄弟姐妹的小孩、叔叔伯伯阿姨，都不是你的繼承人。

2.一份法律文件，就能延續家裡的愛

阿姨、叔叔、堂、表、侄、甥都不是法定繼承人，但可以寫一份合法有效的遺囑，讓他們成為「繼承人」；就算是沒有血緣的，包括連襟、妯娌、摯友、閨蜜，也都可以藉由遺囑成為「繼承人」。

3.單身族，可以盡情擁抱這個世界

單身者沒有子女，未來如果沒有其他法定繼承人，法律上就沒有特留分的限制，可以把全部財產給你所愛的人，也可以全部捐給公益團體。

4.關心身旁的親友

蘇家宏直言，「我不是鼓勵大家去爭取遺產，而是讓沒有法定繼承人的朋友知道，未來一生的努力與積蓄，不是理所當然地送進國庫。我們一生的努力，可以用遺囑傳承給我們所愛的人，他會感覺到你的愛，不是更有意義與溫度嗎？」

5.此刻，就是立遺囑的最好時刻

蘇家宏認為，「也許現在年紀輕，想說以後老了再說，但誰也不知道人生哪一天才是最後一天，等到真的很老或重病的時候，還有能力寫遺囑嗎？」

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