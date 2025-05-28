葉丙成案「立委批台大傲慢」　教長：若違法不護短

▲鄭英耀表示，若葉丙成違反性平規定，不會護短。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成因涉及揭露台大校園性別事件當事人個資而引發議論。立委郭昱晴今（28日）批評台大處理此事態度傲慢，並質問葉丙成若違反性平規定，教育部是否會護短？教育部長鄭英耀說，台大未真正關照學生受教權，一定要認真檢討改善，若葉違反性平，會向行政院長做性平決議報告，不會護短。

葉丙成日前在臉書發文，因遭學生指控洩露其性平事件身份而引發各界議論，更引發許多網友不滿，包括郭昱晴等7名民進黨籍女立委也在21日共同發表4點聲明，譴責教育部及葉丙成，並要求將葉丙成送性平會。

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教育部長鄭英耀今天前往立法院教文會，處理中央政府總預算有關教育部主管預算解凍案33案。郭昱晴在質詢時表示，2022年4月確定性騷擾案不成立，只是表示宿舍輔導員行為逾矩，最後輕輕放下，並將輔導員調到另一個宿舍，但監察院卻通過對台大糾正案，台大用這樣誇張方式對待受害女學生，導致目前女學生學業中斷，身心受挫，台大在此事要重新檢視並檢討。

鄭英耀表示，「完全同意」台大重新檢視並檢討此案，台大並沒有針對受到傷害學生給予心理支持。教育部已經組成調查小組，也從頭檢視台大處理過程，台大身為台灣標竿引領大學，沒有做好校務治理與行政品質，沒有真正關照到學生受教權與權益，台大一定要認真檢討改善，包含對學生心理支持。

郭昱晴隨後追問鄭英耀，葉丙成調查結果出爐，若違反性平要如何處理。鄭英耀表示，若葉違反性平，會跟行政院長進行性平決議報告，不會護短。