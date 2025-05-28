葉丙成請假遭質疑逃避責任　鄭英耀：確保性平調查公正公平

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成因涉及揭露校園性別事件當事人個資，目前請假暫停職務配合調查。教育部長鄭英耀今（28日）表示，教育部依法組成調查小組進行調查，外界認為葉次請假是逃避責任，但實際上是為了確保調查公平公正，故調整其督導業務，教育部會誠實面對此案，確實檢討行政流程，透過強化制度，希望這樣事情不再發生。

葉丙成日前在臉書發文，因遭學生指控洩露其性平事件身份而引發各界議論，更引發許多網友不滿，民進黨籍7名女立委也在21日共同發表4點聲明，譴責教育部及葉丙成，並要求將葉丙成送性平會。

教育部長鄭英耀今天前往立法院教文會，處理114年度中央政府總預算有關教育部主管預算解凍案33案。會前接受媒體聯訪時，鄭英耀明確表達教育部態度。

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鄭英耀表示，葉丙成在個人社群平台揭露校園性別事件當事人個資，教育部依法組成調查小組進行調查，當事人也請假配合調查，外界關心此案，認為葉次請假是逃避責任，但其實根據性平法，為了確保調查公平公正，督導業務也有些調整，能夠充分配合調查小組，不會因為職務調整關係，造成外界猜測所做成決定。

鄭英耀強調，教育部非常清楚，性別事件受到社會大眾高度關心，教育部也會誠實面對，確實檢討相關行政流程，同時透過強化制度，希望這樣事情不會再發生。

▲鄭英耀表示，葉丙成請假不是逃避責任，而是為了確保調查公平公正。（圖／記者許敏溶攝）