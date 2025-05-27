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AI開菜系統「28秒搞定1個月菜單」　教育部：還能自動算熱量

▲▼教育部委託成大王振興特聘教授團隊研發「AI開菜系統」，可滿足學生成長營養所需，且節省時間。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部委託成大團隊研發「AI開菜系統」，可滿足學生成長營養所需，且節省數十倍時間。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

營養午餐專法立法至今延宕超過5年，但教育部今（27日）宣布委託成大研發的「AI開菜系統」，可依學生健康數據選擇每周開菜條件，AI還可自動推薦學校午餐菜單，28秒時間可設計一個月菜單，不但符合營養基準，同時滿足學生成長發育所需，節省數十倍設計菜單時間，大大減輕人力負擔。

教育部今天宣布，為提升學校午餐品質與行政效率，委託國立成功大學耗時三年研發完成「AI開菜系統」，結合「高級中等以下學校學生健康資訊系統」，透過學生健康數據分析，AI自動推薦學校午餐菜單，像是高鈣食譜、低脂肪食譜等，不但符合營養基準，同時滿足學生成長發育所需，打造校園健康新食代。

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負責開發該系統的成大電機系特聘教授王振興表示，「AI開菜系統」具備數據智慧分析、食譜自動分類、菜單智慧推薦、營養清楚標示等四大功能，可依學生健康數據選擇每週開菜條件，一鍵產生專屬需求菜單，例如每日提供2份蔬菜等，快速開出符合學生成長所需、當季當令且配合學校食材採購菜單。

▲▼教育部委託成大王振興特聘教授團隊研發「AI開菜系統」，可滿足學生成長營養所需，且節省時間。（圖／記者許敏溶攝）

▲王振興帶領團隊研發出「AI開菜系統」，可滿足學生成長營養所需，且節省人力。（圖／記者許敏溶攝）

王振興舉例說，以往若透過午餐秘書等人工方式來設計學校一個月的菜單，可能需要30至60分鐘，但是透過AI開菜系統的協助，大約只要28秒時間，節省數十倍時間，而且可透過AI排除重複菜色，讓每天的菜色更多元豐富，且菜單開立完成，即可自動計算食譜的熱量，讓學校能快速掌握與照護學生每餐營養，提升菜色多樣性及營養均衡。

協助小學設計營養午餐菜單的營養師許淳善也表示，透過AI開菜系統協助，最方便的就是驗證菜單是否重複，以往若透過人力檢查，自己可能要花上一周時間，但利用這個系統則不用一分鐘，更重要的是，這個系統可以讓營養師快速進入狀況，減少人力與時間的浪費。

國教署補充說明，目前同步試辦「聯合菜單計畫」，由專業營養師與AI一同設計菜單;學校可節省開菜時間、增進菜單品質，也可做到聯合採購，以量制價，實現健康飲食、智慧治理與在地聯合供應三贏願景。

另營養午餐專法立法延宕超過5年，外界好奇何時可過關，以及未來新增經費如何分配。教育部次長張廖萬堅表示，教育部每年補助經濟弱勢學生午餐經費21億元、學校午餐採用國產可溯源食材補助38億元、推動偏鄉學校中央廚房計劃15億元，每年總共約74億元，營養午餐專法若過關，未來將新增26億元預算，但因為財劃法爭議關係，至今尚未釐清中央與地方要如何分攤相關經費。

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