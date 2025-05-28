小兒子拜倫「申請哈佛遭拒」惹怒川普？　梅蘭妮雅出面澄清

▲川普的小兒子拜倫（Barron Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的小兒子拜倫（Barron Trump）近日捲入一場與哈佛大學有關的網路謠言風波。社群平台上盛傳，拜倫申請哈佛遭到拒絕，成為川普對哈佛大動作取消聯邦合約的導火線。不過，第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）隨即透過發言人出面澄清，「拜倫根本沒有申請哈佛。」

這起傳聞最早從X開始發酵，不少網友發文稱「川普對哈佛的戰爭是因為拜倫沒被錄取」，還有人酸說「歐巴馬一家都上哈佛，拜倫卻被拒」。就連民主黨籍聯邦參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）也在貼文中寫道，「不禁想知道到底有多少川普家族成員被哈佛拒絕。」

面對外界越演越烈的揣測，梅蘭妮雅的發言人克萊門斯（Nick Clemens）透過《棕櫚灘郵報》發聲明強調，「拜倫沒有申請哈佛。」

▲拜倫站在川普與梅蘭妮雅身後，身高明顯高人一等。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，川普本人早在2024年7月的一場造勢活動中就透露，拜倫「進了所有他想去的大學」。最終，拜倫選擇就讀紐約大學（New York University）的史登商學院（Stern School of Business），預計2028年畢業。

雖然未選擇哈佛，拜倫的大學依舊受到關注。由於他的特殊身分，身邊總有特勤人員跟隨，就讀體驗自然與一般學生不同。外界也不免聯想到前總統歐巴馬（Barack Obama）之女瑪麗亞（Malia Obama）當年在哈佛就讀時的境遇。

拜倫目前已完成大一學業，儘管盡力保持低調，外界對他的興趣仍居高不下。

值得一提的是，川普近期談到兒子時，最愛誇讚的不是學業或成績，而是拜倫「超過兩公尺」的驚人身高，讓他在鏡頭前總是話題十足。