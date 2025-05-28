不再建議兒童和孕婦打新冠疫苗　美衛生部長：讓美國再次健康

▲新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）27日宣布，美國疾病管制及預防中心將不再推薦健康兒童和孕婦接種新冠疫苗（Covid-19）。美國公衛當局正在轉變對新冠疫苗的施打政策，未來接種範圍可能僅限於老年人和重症風險較高者。

小羅勃甘迺迪透過社群平台X （原名Twitter）發表影片宣布，針對健康兒童和健康孕婦的新冠疫苗已經從免疫接種計劃中刪除，新冠疫苗將不再推薦給健康兒童和孕婦施打。在影片中，美國食品藥物管理局局長馬卡里（Marty Makary）和美國國立衛生研究院院長巴塔查里亞（Jay Bhattacharya）也陪同出席。

美國疾病管制及預防中心先前建議所有6個月以上兒童和成人再次施打新冠疫苗，不過馬卡里在影片中表示，沒有證據顯示健康的兒童也要重複接種，且大多數國家已經不再建議兒童接種疫苗。

此次政策轉變是美國公衛當局針對新冠疫苗的一系列變化之一。美國食藥管理局（FDA）上周才表示正徹底改革對新冠疫苗的許可，而此舉可能會將未來的接種範圍侷限於老年人口或者其他感染新冠後重症風險較高者。

小羅勃甘迺迪長期以來一直對疫苗抱持懷疑態度，而自他上任以來也致力於重塑美國公衛體系，以符合總統川普對於縮減聯邦政府規模的政策目標。小羅勃甘迺迪表示，「我們現在距離實現川普總統讓美國再次健康的承諾又近了一步。」

拜登政府去年仍在敦促健康兒童再次接種新冠疫苗，儘管沒有臨床數據能支持兒童重複接種的防疫策略。不過，患有某些潛在疾病的孕婦和兒童，感染新冠肺炎後罹患重症的風險仍然較高。