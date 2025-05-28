晶粽童樂會端午前夕登場　40組親子發揮創意製作水果果凍粽

▲「晶粽童樂會」端午親子活動日前熱鬧登場。（圖／羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接端午佳節並營造溫馨親子時光，立法委員羅美玲於日前舉辦「晶粽童樂會」親子果凍粽DIY活動，結合創意、健康與傳統文化，讓家長與孩子共同製作繽紛可口的水果果凍粽，也在活動中認識端午節的文化含義、促進社區居民的互動與交流。

本次活動於5月17日（星期六）在南投市信義街舉辦，由吳棋楠議員服務處、新住民權益關懷協會及南投縣家庭照顧者關懷協會共同協辦，吸引超過40組親子踴躍參與；現場除由專業教師現場教學，還有作品展示與親子分享時段，讓孩子們自由展現成果，並與其他家庭交流創意，充滿親子共學的共融氛圍，並邀請到防暴宣講師進行防暴宣導，過程中笑聲不斷，溫馨熱鬧。

台灣新住民權益關懷協會會長吳東陽表示，此次端午活動不僅讓我們在傳統節慶中體驗親子間的歡樂，許多戶來自不同文化背景的新住民家庭也熱烈參與，更融入當地社區；果凍粽的製作形式結合創意、新穎有趣，希望未來能有更多機會讓新住民朋友與當地居民共同參與節慶活動，促進族群融合。

羅美玲說，端午節不只是吃粽子，更是讓人們重新溝通家庭情感、親子互動的好時機，希望讓親子們在歡笑與創作中發揮對傳統節慶的習俗認知，也讓孩子們培養動手做與發揮創意；吳棋楠指出，未來會持續推動更多類型的活動促進親子互動與社區參與，讓南投成為更加友善、更加有愛的家園。