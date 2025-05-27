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高虹安擘劃社福藍圖開花結果　邱臣遠：實現幸福真永遠就是現在進行式

▲高虹安擘劃社福藍圖開花結果，邱臣遠：實現幸福真永遠就是現在進行式。（圖／翻攝新竹市政府官網）

▲新竹市政府展示兩年多來的社福政策成果。（圖／翻攝新竹市政府官網，下同）

記者陳弘修／綜合報導

新竹市政府27日舉辦社福政策成果及政見落實記者會，展示兩年多來在婦幼、長者及身心障礙者等面向推動的多項社福成果，期盼市民可以更瞭解「安居科技城」的施政願景，以及政策內容與使用管道，進一步提升社會福祉資源的應用率。

代理市長邱臣遠表示，市府團隊積極落實市長高虹安提出的十大施政策略，從基礎建設、交通、教育到社會福利全面升級，致力於打造一座讓市民安心生活、幸福成長的宜居城市。在社福領域方面，市府以「老幼共好、幸福友善」為核心，持續推動多元政策，成效逐漸顯現。

邱臣遠進一步指出，新竹市各項施政已逐步開花成果，在日前公布的英國生活品質研究院(Institute for Quality of Life)2025年全球「幸福城市指數」(Happy City Index)評比，新竹市榮登第75名肯定，名列全國第二、非六都第一，獲得銀牌級城市殊榮，這些具體成果皆有賴於高市長所擘劃的施政願景以及市府團隊的努力，也感謝新竹市議會的監督與預算支持，還有里鄰長與市民朋友們的相挺，「打造安居科技城，實現幸福真永遠」就是現在進行式。

新竹市政府社會處表示，在幸福友善的社福政策面向，市府致力推廣身心障礙者的平等權益，除了在醫療、教育、交通、資訊、文化、運動等面向推動友善平權外，市府再提出生育平權及就業平權，在生育平權方面，擴大「好孕專車」，打造育兒輔具；在就業平權方面，經由身心障礙者職業重建、職業輔導評量與就業服務等措施，推動6+2的身障平權，全面照顧身心障礙者的需求。  

▲高虹安擘劃社福藍圖開花結果，邱臣遠：實現幸福真永遠就是現在進行式。（圖／翻攝新竹市政府官網）

▲新竹市代理市長邱臣遠。

在長者照護部分，衛生局表示，為了讓長輩與家庭獲得更即時、更完善的照顧服務，市府今年初正式成立「長期照顧管理中心」，提供單一窗口整合服務，包含失智照顧、喘息服務、營養餐飲等多元內容，讓有需要的家庭可以一站式快速獲得協助。  

另外，社會處也指出，未來市府將好孕專車電子化，並積極運用閒置及公益回饋空間建置公托、佈建東區第一座綜合福利館「赤土崎多功能館」，以及規劃竹市首座「兒少家庭福利館」、「少年福利服務中心」。同時，市府將全力推動大型復康巴士、擴大敬老卡愛心卡多元服務、拓展90處共餐據點，並提升服務量能邁向長照3.0願景。

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