台中惠中寺「未來與希望」系列講座　34名師連續29天開講

▲佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，期盼在這個學習月大家能獲得更多的啟發及生活的力量。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

佛光山惠中寺2025年「未來與希望」系列講座，將於5月31日起展開29場接力式名人開講，主辦單位特別將今年講座主題訂為「向前有路」，期盼引領大眾能逐光而行無懼荊棘，向前有路步步生輝。



佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，從2015年開辦迄今，「未來與希望」系列講座已邁向第11年，新惠中寺10月6日落成啟用後，第一次在新的地方舉辦，每年名師薈萃深受大台中地區民眾期待，未來與希望講座已成為大家每年共學的盛事。期盼在這個學習月大家能獲得更多的啟發及生活的力量。



講座邀請34位當代名師，從人文藝術、健康養生、佛法、科學和教育、傳統戲曲、中國古典文學等不同角度，引領聽眾重新看見內在的力量。今年講師陣容有：心定和尚、陳亞蘭、胡志強、郝旭烈、覺居法師、李佳芬、徐棟英、楊月娥、謝哲青、慧寬法師、翁國昌、李崇義、謝文憲、沈春華、江振誠、洪蘭、覺培法師、陳昭瑋、李鴻源、李旭東、曲全立、妙光法師、蔣勳、謝震武、陳月卿、王文靜、陳怡蓁、陳義芝、施璧玉、黃昶然、歐麗娟、齊豫、李建復、心保和尚。29場的生命演繹，值得期待。



為鼓勵台中市民踴躍參與講座，主辦單位特別提供講座期間，凡線上報名持QR CODE辨識親蒞現場聆聽者，滿10場、20場即可免費兌換2025未來與希望向前有路「精進學習限量好禮」；另外，還加碼送參加「法師場」5月31日、6月08日、6月15日、6月28日場次，前500名現場聽眾，將獲得限量「向前有路專屬文創禮」。



惠中寺2025年「未來與希望」系列講座5月31日至6月28日每晚19時30分至21時，在惠中寺3樓大殿舉辦，現場聽講採線上報名，免費入場；無法親蒞現場或海外的聽眾，可收看「佛光山惠中寺」官方Facebook、YouTube、Zoom會議室同步LIVE直播。

▲「未來與希望」系列講座已邁向第11年，新惠中寺10月6日落成啟用後，第一次在新的地方舉辦，每年名師薈萃深受大台中地區民眾期待。（圖／記者游瓊華翻攝）