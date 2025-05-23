噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

▲有網友在臉書《桃園爆報》PO文，龜山區住處住戶調閱監視器發現竊賊專偷女性貼身衣物。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市有網友在臉書《桃園爆報》PO文指稱，「小心此人，會偷女性衣物和貼身衣物」，地點在龜山區幸福社區，住戶調閱監視器發現竊嫌模樣，除偷女性貼身衣物外連曬衣桿也偷走；龜山警分局指出，接獲報案後立即調閱監視器追查，已鎖定嫌疑人身分，將全力追緝到案。

臉書《桃園爆報》今天有網友PO文，「小心此人，會偷女性衣物和貼身衣物，請問有人認識或知道這是誰嗎？麻煩告訴我，在龜山幸福社區（已報警），前天半夜聽到狗在叫沒想太多，結果隔天要收衣服時，發現收衣服的竿子不見了，於是就調監視器，發現此人偷東西，甚至連曬衣桿也偷走，我想不是第一犯案，看他熟練的技巧，連我的狗在叫也絲毫不怕….」網友則留言「這年頭還有偷內褲的」、「這麼缺嗎！夜市很便宜耶」、「真不敬業！請拿內衣褲，晒桿請留下」。

▲龜山警分局大林派出所所長曾儒義說明警方處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局大林派出所所長曾儒義表示，本案發生於5月21日凌晨，警方接獲報案後立即調閱沿線監視器畫面追查，目前已鎖定嫌疑人身分，將全力追緝到案。警方已加強該區域巡邏與定點守望，針對可疑人車進行盤查，積極防範類似案件再次發生。