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高中校車司機對女學生伸狼爪！摸腰襲胸「假和解」下場曝

▲桃園市某高中校車司機去年4月間趁載送學生上學途中，竟對女學生徒手觸摸胸部、腰部等處性騷擾得逞，女學生不甘受辱報警提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲桃園市某高中校車司機去年4月間趁載送學生上學途中，竟對觸摸女學生胸部、腰部。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名校車司機去年4月間趁載送學生上學途中，竟對女學生伸狼爪觸摸其頭部、腰部與胸部等數性騷擾得逞，女學生飽受驚嚇後向學校教官報告，再由教官協助報警提告；桃園地院審理時，校車司機坦承犯行也同意賠償，但事後卻未依約賠償，法官審結依違反性騷擾防治法之性騷擾罪，判處有期徒刑5月，還可上訴。

檢警調查，29歲男子擔任某高中校車駕駛，負責載送學生上下學，去年4月24日清晨6時許，載送學生上學途中，其中18歲女學生上車時，司機卻趁女學生無法抗拒之際，徒手觸摸其手部、腰部、頭部、胸部，對其性騷擾得逞，女學生當下被司機這番動作嚇傻，進入學校後向教官報告受辱經過，教官再向八德警分局報案提告；桃園地檢署複訊時，校車司機坦承犯行，檢方偵結依違反性騷擾防治法向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，法官根據被告男子於警詢、檢方偵查時均坦承犯行不諱，告訴人於警詢及偵查中證述之情節相符，檢警提供監視器錄影光碟、監視器畫面截圖等佐證，足認犯行明確。

法官審酌，被告未能控制私慾，利用駕駛校車機會，於開車途中性騷擾年僅18歲之告訴人女子，未能尊重他人身體自主權、使女學生身心受創，更漠視其他搭乘校車學生之安全，且被告與告訴人達成和解後，未能依約履行調解條件，誠信確有可議之處，告訴人於院方審理時請求依法判決，希望被告就自己行為負起責任之意見，法官衡量被告雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然未能獲得告訴人諒解，且被告所犯嚴重性不宜輕忽，審結依違反性騷擾防治法之性騷擾罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案還可上訴。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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