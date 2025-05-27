李俊俋用公務車送愛犬美容　吳宗憲一張圖酸爆：把民眾當盤子？

▲吳宗憲以插圖大酸監察院秘書長李俊俋以公務車送愛犬美容。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

記者郭運興／台北報導

監察院秘書長李俊俋今（27日）遭爆，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，且「案發」當天正是總統賴清德就職周年。對此，國民黨立委吳宗憲貼出一張李俊俋與愛犬對話的插圖大酸，民進黨政府說沒錢，卻還可以讓公務車送愛狗去美容，這樣跟民眾說沒錢，把大家都當作是盤子？過去李曾說「沒做好就應該下台負責」，現在不能用一句思慮不周就能輕輕帶過。



根據《TVBS新聞網》爆料，監察院秘書長李俊俋疑似以公務車辦私事，以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，晚間再親自搭乘公務車接回，涉濫用行政資源、公器私用之嫌，且「案發」當天正是總統賴清德520就職周年。李俊俋本人則回應，家中小狗年紀很大了，平常都是趁著午休自行接送美容，不會使用公務車，但被拍到當天公務繁忙，開會時間比較晚，因此請同仁代為協助接送，坦言自己「思慮不周」。

對此，吳宗憲先是貼出一張插圖，內容是一台公務車上李俊俋與愛犬的對話，愛犬配上的台詞是「汪，爸爸是把民眾當盤子嗎」，李俊俋則回應「哎呀，思慮不周啦」，旁邊還配上寵物美容、政府說沒錢卻讓公務車送愛狗去美容等幾個大字。

接著，吳宗憲表示，監察院秘書長李俊俋，先前大開記者會說藍白刪預算，讓監察院無法動彈，連廁所的衛生紙都無法提供，結果媒體爆料在520當天，他以公務車接送愛犬去寵物美容沙龍，這樣跟民眾說沒錢，把大家都當作是盤子？

吳宗憲表示，當初主張廢監察院、又主張廢除公投審議委員會，讓公投不能實質審查的人，怎麼當上大官後，完全變了個樣？

最後，吳宗憲強調，大家再來檢視一次，過去擔任立委的李俊俋曾說「畢竟是政務官，沒做好就應該下台負責」，面對現在說中央沒錢卻濫用公務車的李俊俋秘書長，這不能用一句思慮不周就能輕輕帶過。

▼國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）